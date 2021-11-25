На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире

В столице Филиппин Маниле прошло торжественное открытие самого большого магазина IKEA в мире, сообщает Bloomberg.

Пятиэтажное здание площадью 730 тысяч квадратных футов (почти 68 тысяч квадратных метров) включает в себя двухуровневый магазин, столовую, выставочный зал и колл-центр.

IKEA имеет более 460 магазинов в 60 странах мира и планирует открыть в этом году еще около 60 точек продаж в разных регионах. Весной компания впервые откроет свой филиал в Южной Америке, который будет находиться в Сантьяго, Чили.