На пост главы ФСИН Гостев перешел с поста замминистра внутренних дел РФ

Своим указом, который опубликован на сайте Кремля, глава государства Владимир Путин назначил директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева, сместив с этой должности прежнего руководителя Александра Калашникова. Документ вступил в силу 25 ноября.

В МВД Аркадий Гостев прошел все ступени карьеры — от рядового милиционера до заместителя министра. Фото: пресс-служба МВД РФ / ТАСС

На новую должность генерал-полковник полиции Аркадий Гостев перешел с поста заместителя министра внутренних дел России.

Аркадий Александрович Гостев родился 11 февраля в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. С 1981 года - милиционер 162-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД Советского райисполкома Москвы. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности "Правоведение". Первая офицерская должность - следователь следственного отдела УВД Советского райисполкома Москвы. По служебной лестнице поднялся до заместителя начальника отдела - начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности СО УВД ЮАО Москвы.

В 2000 году окончил 1-й факультет Академии управления МВД России. Это факультет переподготовки руководящих кадров, включенных в федеральный кадровый резерв МВД России.

С 2001 по 2003 год - заместитель начальника управления - начальника штаба УВД по ЮАО Москвы.

С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, а 23 апреля 2007 года назначен начальником Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве. С июня 2010 года - заместитель начальника ГУВД по Москве - начальника штаба.

В апреле 2011 года ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы и он назначен на должность заместителя начальника столичного главка.

С июня 2012 года Гостев - замминистра внутренних дел России. На этой должности он курировал штабные департаменты министерства, а также экспертно-криминалистический и главный информационно-аналитический центры.

Аркадий Гостев прошел путь от рядового милиционера до директора федеральной службы

21 февраля 2014 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, через два года - генерал-полковника полиции.

Аркадий Гостев женат, у него два сына и дочь.

Александр Калашников занимал пост главы ФСИН с октября 2019 года. До этого он служил в органах госбезопасности СССР и России.