На сцене НОВАТ состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон"

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон" по мотивам знаменитой сказочной трилогии Астрид Линдгрен.

Идея поставить в солидном оперном театре музыкальный спектакль для детей и о детстве возникла у главного режиссера Вячеслава Стародубцева. А если есть идея - найдутся и единомышленники. Музыку специально для НОВАТ написал петербургский композитор Антон Гладких. Оркестровую редакцию выполнил Александр Абраменко. Либретто - дело рук московского поэта и драматурга Евгения Фридмана. Все оказалось не так просто, поскольку каждое слово, каждый поворот сюжета приходилось согласовывать с наследниками писательницы, Astrid Lindgren Company- в сотрудничестве с ними и создан музыкальный спектакль. Начало было положено еще до пандемии - почти за два года до премьеры. И вот...

На Малой сцене НОВАТ ожили уютные стокгольмские крыши (декорации Тимура Гуляева). А на одной из крыш - оркестр под руководством дирижера Евгения Волынского. И с первых же минут зритель ныряет в яркий, пестрый мир с огромными аппетитными банками варенья - в квартиру, где живет Малыш с мамой, папой, сестрой и братом. Веселые костюмы, скажем сразу, созданы художницей Еленой Олейник.

Семья у Малыша приличная, заботливая, но у него нет друга. А без друга - что за жизнь? Тут он и появляется. Красивый, как известно, в меру упитанный, рыжеволосый, хулиганистый. Мужчина в самом расцвете сил. Развеселит любого, даже самого грустного зрителя. Но тут сюжет, знакомый с детства, делает зигзаги.

- Мы хотели сделать своего Карлсона, свой уникальный мир, который бы увидели сегодняшние зрители, - объясняет Вячеслав Стародубцев. - Хотели отойти от всех стереотипов, стандартов, от всего, что было раньше. Хотелось, чтобы наш спектакль не ассоциировался с грандиозным мультфильмом Бориса Степанцева.

В работе над спектаклем, как рассказывает режиссер, он опирался только на собственное ощущение детства.

- Про что наш спектакль? Про мечту. Про детство, когда было можно все. Уноситься в своих мечтах далеко ввысь. С возрастом летать все труднее, но так важно оставаться ребенком и не терять ощущение высоты и свободы. По сути, диалог Малыша и Карлсона - это диалог детства с взрослостью. Даже диалог с самим собой. Ребенок мечтает - взрослые ему не верят. А потом оказывается, что его воображаемый мир вдруг стал реальностью - осуществился в его профессии, жизни, любви или творчестве.

И все это не просто так. Стародубцев уверяет, что как раз сегодня очень важны новые и современные музыкальные произведения. С ним совершенно солидарен композитор Антон Гладких:

- Детский репертуар нужно возрождать, дотировать и помогать таким постановкам. Я благодарен временам, в которых мы росли, тогда и детская литература, и музыка для детей были в почете и в расцвете. Ну кто не помнит, например, музыку Евгения Крылатова из фильмов "Гостья из будущего", "Приключения Электроника"? Это остается в душе - с детства навсегда...

Уже в начале декабря в театре Новосибирской опере следующая премьера - и тоже для детей.