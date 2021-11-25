На сцене НОВАТ состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон"

Новости

Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 21:58
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 21:57
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 21:35
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 21:15
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 21:10
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 19:37
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 19:06
Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 21:24
Рубрика: Культура

На сцене НОВАТ состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась мировая премьера оперы "Малыш и Карлсон" по мотивам знаменитой сказочной трилогии Астрид Линдгрен.
Диалог Малыша и Карлсона — это диалог детства с взрослостью. Фото: Наталья Решетникова Диалог Малыша и Карлсона — это диалог детства с взрослостью. Фото: Наталья Решетникова
Диалог Малыша и Карлсона — это диалог детства с взрослостью. Фото: Наталья Решетникова

Идея поставить в солидном оперном театре музыкальный спектакль для детей и о детстве возникла у главного режиссера Вячеслава Стародубцева. А если есть идея - найдутся и единомышленники. Музыку специально для НОВАТ написал петербургский композитор Антон Гладких. Оркестровую редакцию выполнил Александр Абраменко. Либретто - дело рук московского поэта и драматурга Евгения Фридмана. Все оказалось не так просто, поскольку каждое слово, каждый поворот сюжета приходилось согласовывать с наследниками писательницы, Astrid Lindgren Company- в сотрудничестве с ними и создан музыкальный спектакль. Начало было положено еще до пандемии - почти за два года до премьеры. И вот...

В Новосибирске возникли вопросы к строительству инфекционной больницы

На Малой сцене НОВАТ ожили уютные стокгольмские крыши (декорации Тимура Гуляева). А на одной из крыш - оркестр под руководством дирижера Евгения Волынского. И с первых же минут зритель ныряет в яркий, пестрый мир с огромными аппетитными банками варенья - в квартиру, где живет Малыш с мамой, папой, сестрой и братом. Веселые костюмы, скажем сразу, созданы художницей Еленой Олейник.

Семья у Малыша приличная, заботливая, но у него нет друга. А без друга - что за жизнь? Тут он и появляется. Красивый, как известно, в меру упитанный, рыжеволосый, хулиганистый. Мужчина в самом расцвете сил. Развеселит любого, даже самого грустного зрителя. Но тут сюжет, знакомый с детства, делает зигзаги.

- Мы хотели сделать своего Карлсона, свой уникальный мир, который бы увидели сегодняшние зрители, - объясняет Вячеслав Стародубцев. - Хотели отойти от всех стереотипов, стандартов, от всего, что было раньше. Хотелось, чтобы наш спектакль не ассоциировался с грандиозным мультфильмом Бориса Степанцева.

В работе над спектаклем, как рассказывает режиссер, он опирался только на собственное ощущение детства.

- Про что наш спектакль? Про мечту. Про детство, когда было можно все. Уноситься в своих мечтах далеко ввысь. С возрастом летать все труднее, но так важно оставаться ребенком и не терять ощущение высоты и свободы. По сути, диалог Малыша и Карлсона - это диалог детства с взрослостью. Даже диалог с самим собой. Ребенок мечтает - взрослые ему не верят. А потом оказывается, что его воображаемый мир вдруг стал реальностью - осуществился в его профессии, жизни, любви или творчестве.

И все это не просто так. Стародубцев уверяет, что как раз сегодня очень важны новые и современные музыкальные произведения. С ним совершенно солидарен композитор Антон Гладких:

В Новосибирске состоится Российско-немецкий культурно-деловой форум

- Детский репертуар нужно возрождать, дотировать и помогать таким постановкам. Я благодарен временам, в которых мы росли, тогда и детская литература, и музыка для детей были в почете и в расцвете. Ну кто не помнит, например, музыку Евгения Крылатова из фильмов "Гостья из будущего", "Приключения Электроника"? Это остается в душе - с детства навсегда...

Уже в начале декабря в театре Новосибирской опере следующая премьера - и тоже для детей.

Культура Театр Музыкальный театр

Главное сегодня

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино