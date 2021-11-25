Нацпроекты помогут стать здоровым, найти свое дело и услышать живую музыку

Такая организация делает процесс трудоустройства более эффективным и быстрым. Новые профессии получают также молодые мамы и те, кому исполнилось 50 лет.
В Самаре пациентов приглашают на обследование по почте и мессенджерам
Это очень важно, подтвердила "РГ" главврач самарской городской поликлиники N 13 Анна Кравец. Чтобы как можно раньше выявить осложнения.
В Самаре пациентов приглашают на обследование страховые медорганизации по почте или мессенджерам. Также самарцам звонят непосредственно из поликлиники. В лечебном учреждении продумана маршрутизация пациентов, чтобы они могли пройти первый этап в течение одного дня. "Я перенесла COVID-19 более трех месяцев назад. Сдала необходимые анализы, сделала рентген, прошла тест на ходьбу, другие обследования. Потратила на все не больше двух часов", - рассказала Татьяна Кириченко. Врач-терапевт отделения профилактики поликлиники N 13 Лидия Серякова пожелала ей крепкого здоровья. Показаний для проведения второго этапа углубленной диспансеризации у нее не оказалось.
Если при проведении первого этапа терапевт увидит какие-то изменения, рассказали "РГ" в поликлинике, то дополнительно проводятся компьютерная томография легких, допплеровское исследование сосудов нижних конечностей, эхокардиография. Исследования второго этапа помогут исключить риски тромбообразования.
Судя по всему, работы у врачей и на этой линии ковидного фронта будет много. По итогам массовой диспансеризации переболевших в Чувашии у каждого четвертого выявлены риски развития хронических заболеваний. А в городской поликлинике N 3 Петрозаводска в Карелии даже открыли новое отделение медицинской профилактики. Первых пациентов начали принимать с 15 ноября. Для предотвращения осложнений в Карагайской больнице Пермского края с ноября возобновили обследование переболевших.
Углубленная диспансеризация после ковида организована в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Справка "РГ"
В шести российских регионах Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" запустила проект по реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, "Восстановиться от COVID-19".
Им доступны специально оборудованные комнаты для восстановления, где они смогут выполнять дыхательную и вестибулярную гимнастику, выполнять физические упражнения. Планируется охватить ежемесячно не менее 180 человек в этих шести регионах, 3360 человек в год.
В России набирает популярность акция "Мы! За! Спорт"
За месяц с начала акции физкультурным движением оказалось охвачено уже 43 региона страны. "Наша главная цель - привлечь к занятиям как можно больше людей, мотивируя их доступными тренировками и челенджами. Инициатором акции стало физкультурно-спортивное общество "Спартак" при финансовой поддержке Минспорта России, - рассказала куратор проекта Дарья Лиманская. И пояснила, что тренировки проходят бесплатно и проводятся под руководством профессиональных тренеров.
Благодаря проекту "Мы! За! Спорт" предприятия получают инструментарий для создания у себя физкультурно-спортивных клубов, ну и, конечно, повышают атмосферу командного духа в коллективе. Запланировано 584 очных занятия. В них предполагается участие 15 тысяч человек. Однако уже можно говорить, что на тренировку "в рабочий полдник" выходит гораздо больше желающих.
В Дагестане планировали провести в бассейнах восемь тренировок, но желающих научиться плавать оказалось очень много. Добавили четыре дополнительных занятия. Способствует популярности проекта "Мы! За! Спорт" и момент состязательности среди регионов. Ставка на региональный патриотизм полностью оправдалась. На сегодня лидеры по активности и количеству участников - Ростов-на-Дону, Калининград и Пенза.
В дисциплине "Ходьба" первенствуют жители Санкт-Петербурга, которые прошли 308 994 метра. В "Плавании" лидируют Тверь, Пермь и Дагестан. По "Бегу" самые быстрые жители Владимирской, Калужской и Ростовской областей.
Однако самый главный приз достается обычным участникам. Здоровье. Это лучшее, что можно сделать для себя. "Когда занимаешься спортом, ты свеж, здоров и чувствуешь прилив сил. И можешь много отдавать энергии на работе и в жизни", - говорит сотрудник "Почты России" из Ростовской области Константин Миронов.
Соглашается с ними и Александр Филоненко из Астраханской области: "Такие совместные занятия дополнительно мотивируют тебя вести здоровый образ жизни".
Напомним, что акция проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Одна из его целей - увеличение доли россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.
Справка "РГ"
Стать участником проекта "Мы! За! Спорт" может любой. Для этого можно скачать и установить одноименное бесплатное приложение в смартфон или пройти регистрацию на сайте мэксмызаспорт.рф.
Затем следует выбрать свой регион, площадку и время для занятий. Акция продлится до 20 декабря.
Онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" продлена до 28 ноября
Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады (https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads/ ). Зарегистрировать участников могут учителя или родители.
Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проводится второй год. Организаторами выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО "Национальные приоритеты". "Более 2,6 миллиона учащихся 1-9 классов уже приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, было принято решение о продлении онлайн-состязания".
По словам генерал-майора полиции, заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олега Понарьина, более 15 процентов дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит по их собственной неосторожности.
А проверка знаний по основам Правил дорожного движения способствует развитию самосознания детей и формированию законопослушного поведения на дорогах. "Задача нас, взрослых, - помочь детям воспользоваться шансом поучаствовать в Олимпиаде и своим личным примером показать правильное и безопасное поведение в дорожных условиях", - отметил Олег Понарьин.
Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Россияне смогут получать высококлассную помощь при диагностике рака
Видеогастроскоп, видеоколоноскоп, наркозно-дыхательные аппараты, УЗИ аппараты, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций... "Арсенал онкослужбы существенно обновился и пополнился", - подтвердил замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев.
Поступает и тяжелая техника - линейные ускорители для лучевой терапии, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. "В своей работе мы отдаем приоритет сохранению качества жизни наших пациентов. И для этого у нас созданы все условия", - отметил главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.
Более 747 миллионов рублей выделили в 2021 году на обновление медоборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях Кубани. Буквально на днях в центральной больнице Отрадненского района появился новый маммограф.
"Ранняя диагностика - это фактически спасение жизни пациента, - убеждена замминистра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко. - По распространенности рак груди занимает первое место среди женских онкозаболеваний. Но, к счастью, он практически излечим, если диагноз поставлен вовремя". Именно поэтому медицинские учреждения края оснащаются современными цифровыми маммографами.
А в недалеком будущем в столице Кубани построят новый онкологический центр с консультативной поликлиникой. Онкоцентр будет занимать 14 основных шестиэтажных корпусов. В зэтих даниях разместятся поликлиника, стационар, отделения круглосуточного пребывания и дневные стационары.
В Краснодарском крае работает трехуровневая система оказания помощи онкобольным. Первый уровень представлен первичными онкологическими кабинетами. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологию от терапевтов и других специалистов.
Если диагноз подтвердится, онколог направляет пациента в онкодиспансер. Это второй уровень. На третьей ступени оказывается уже высокотехнологичная специализированная медицинская помощь.
В Кормиловке открылся Дом культуры
Музыканты исполнили классику и произведения из голливудских кинофильмов, что стало настоящим сюрпризом. "Я не могла оторвать глаз от наших мальчишек и девчонок, купивших билеты по "Пушкинской карте", - призналась "РГ" директор дома культуры Любовь Писаренко. - Многие впервые услышали живую симфоническую музыку. Какие были аплодисменты!"
Сельский клуб в рабочем поселке построили в 1959 году. За это время здание пришло в полный упадок. Но благодаря нацпроекту "Культура" в 2020 году начался капремонт. Сегодня, как говорят кормиловцы, их дом культуры - самый яркий и красивый в райцентре. "За три года в Омской области привели в порядок около 50 домов культуры, - рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов. - И эту работу мы продолжим в 2022 году". В обновленные сельские дома культуры будут выезжать филармония, омские театры, музеи, чтобы у жителей отдаленных поселков была возможность увидеть лучшие.
И это не исключение из правил. Новые или обновленные дома культуры продолжают открывать во всех регионах. Это современные комфортные пространства. В поселке Новостройка место для культурного отдыха получили более 400 местных жителей. В березовском доме культуры появилась уютная коворкинг-зона с интерактивной доской, открылась студия звукозаписи для вокальных коллективов. На улице оборудовали сцену с амфитеатром, зоны отдыха, детскую площадку.
А в Саратовской области в этом году откроют пять домов культуры. Новый год для сельчан станет двойным праздником. Один из них - в селе Карпенка. Здесь новый дом обретут тринадцать клубных формирований и любительских объединений, шесть из них - для детей и подростков.
Современный подход к работе службы занятости изменил ситуацию на рынке труда
Так случилось с лишившейся работы жительницей Зеленодольска. Это теперь она - востребованный специалист Университета Иннополис. А еще совсем недавно маялась в поисках работы. Но именно в Центре занятости населения узнала о возможности пройти бесплатное обучение, организованное в рамках нацпроекта "Демография". И решила освоить профессию тьютора. Интересная работа нашла ее сама.
И это далеко не единственный случай. С начала 2021 года при содействии Центра занятости населения Зеленодольска трудоустроились 893 человека. По данным РИА Рейтинг, Татарстан занимает пятое место по снижению уровня безработицы. Этому во многом способствовала полная "перезагрузка" службы занятости, которая началась в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас это современные кадровые агентства, работающие по принципу "одного окна". Здесь оборудованы коворкинг-площадки, где онлайн можно пройти собеседование с работодателями.
С начала года в Набережных Челнах по направлению центра занятости прошли обучение около тысячи человек. "До конца года планируем обучить еще 150, - говорит руководитель кадрового центра "Работа России" Татьяна Быданова. - Появились новые специальности: специалист по работе с маркетплейсами и по контролю за движением транспортных средств. Если нет компьютера, то можно воспользоваться нашими".
В агентстве занятости населения Бурятии ведут работу, используя принцип "жизненных ситуаций". Что это такое? "Раньше был набор отдельных услуг, а сейчас они связаны в одну цепочку. Наша главная задача - трудоустроить человека", - объяснил "РГ" заместитель руководителя агентства Николай Пивоваров.
И если надо - обучить. Есть программы для людей предпенсионного возраста и мам в декрете. Их обучение с 2021 года центры занятости организуют как соисполнители, основная работа легла на федеральных операторов: РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия. Курсы они организуют по всей стране.
В Бурятии одна из участниц программы Тамила Гамидова три года назад родила второго сына. Из-за пандемии начать учебу получилось не так быстро, как планировала, но к августу этого года заветный диплом закройщика был у нее в кармане. Обучение проходила по ускоренной программе.
Помимо программ в рамках нацпроекта "Демография", реализуются и другие услуги. Например, содействие в поиске работы для соотечественников, которые оказались за пределами России и хотят вернуться. С начала 2021 года в республику приехали 103 соотечественника, из них 97 человек трудоспособного возраста. Наибольшую заинтересованность проявляют в Таджикистане, Армении, Азербайджане и Узбекистане.
"Мы предлагаем те же услуги, как и нашим гражданам. Основной упор делаем на врачей, учителей - на дефицитные профессии", - рассказал начальник агентства занятости населения Николай Пивоваров.
Врач-невролог Ахмад Сабиров до 2015 года жил в Киргизии, а потом решил переехать с женой в Россию. Супруга хоть и родилась в Киргизии, но много лет прожила с семьей в Улан-Удэ, поэтому выбрали знакомое направление. Так и стал участником программы переселения.
До 2020 года дипломированный медик работал в поликлинике Улан-Удэ. Потом по программе "Земский доктор" переехал в село Тарбагатай, где устроился в Центральную районную больницу. "Жена пока дома, ведь у нас четверо маленьких детей, все родились уже здесь. Но в следующем году пойдет учиться в мединститут, - делится планами Ахмад Сабиров. - Потом тоже будет работать в больнице". Один родственник уже последовал его примеру и переехал с семьей в Бурятию.
Справка "РГ"
В 2021 году нацпроект "Демография" пополнился федеральным проектом "Содействие занятости".
Он объединил все меры помощи в трудоустройстве. Расширена и программа переобучения. В нее вошли мамы в декрете, с детьми дошкольниками и предпенсионеры.