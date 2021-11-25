Нацпроекты помогут стать здоровым, найти свое дело и услышать живую музыку

Центры занятости населения сегодня комплексно решают жизненные проблемы людей, которые ищут работу. Если надо повысить квалификацию, пройти переобучение, устроить ребенка в детский сад, - все эти вопросы решают по принципу "одного окна".

Фото: Сергей Михеев