Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Бабкин 
11:15 25.11.2021

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Некрасовка возглавила рейтинг районов с самым доступным жильем на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве рухнул спрос на ипотеку

Составители рейтинга отмечают, что даже в дешевых локациях средняя стоимость "квадрата" за год существенно выросла. Однако жилье в Некрасовке все равно опережает всех по доступности - стоимость метра здесь составляет 193,9 тыс. рублей.

"В этом районе активно ведется жилищное строительство, и вторичный рынок регулярно пополняется предложением в новых домах - сейчас на продажу выставлены 600 квартир, и спрос стабилен; его вряд ли можно назвать депрессивным или аутсайдером, - считает руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов. - Транспортная ситуация здесь улучшилась".

Второе место занимает район Бирюлево Западное со стоимостью "квадрата" 204,8 тыс. Соседнее Восточное Бирюлево на третьем месте - 205,7 тыс. рублей за "квадрат".

Сейчас читают

Жилая недвижимость
24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Минстрой разработал законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства. Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов

Жилая недвижимость
20.11.2021

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Брак в строительных работах, выявленный при приемке квартиры в новостройке, встречается часто. Неровные стены и полы, трещины, отсутствие перегородок и розеток - далеко не полный список. Какими способами можно решить проблему с застройщиком, рассказали юристы

ЖКХ
18.11.2021

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничеств в ЖКХ

Россиянам рассказали, как обезопасить себя от "липовых" работников ЖКХ. Чаще всего мошенники предлагают ненужные жильцам услуги по завышенным ценам, а также используют психологию и давят эмоционально