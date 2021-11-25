Названы симптомы высокого уровня холестерина

Холестерин необходим клеткам организма, но человеческое тело может производить нужный объем этого вещества, а его избыток, получаемый с пищей, накапливается в артериях, вызывая проблемы с сердцем и сосудами. В Mayo Clinic назвали симптомы, которые могут говорить об угрожающе высоком уровне холестерина.

Как пояснили медики, повышенный уровень холестерина может быть наследственной чертой или результатом вредных привычек и неправильного питания. Во втором случае избежать опасных последствий поможет коррекция образа жизни.

Зачастую повышенный холестерин никак себя не проявляет, а узнать о проблеме можно только по анализу крови. Но, как передает Semana, есть некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах с холестерином.

Так, из-за сложностей с выводом холестерина может возникать крапивница, раздражение кожи, пятна и зуд. Кроме того, нередко у людей с высоким уровнем холестерина также обнаруживается сахарный диабет, и наоборот.

Могут появляться и другие симптомы - например, чувство онемения в конечностях. Из-за бляшек на сосудах нарушается кровоток, что ведет к нехватке кислорода. По той же причине могут возникать головные боли, головокружения и потеря равновесия. Высокий уровень холестерина сказывается на метаболизме, что может приводить к ощущению тяжести в желудке, несварению и запорам.