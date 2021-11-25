Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше

Нелегальные мигранты устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше. Инцидент произошел в центре в Венджине, расположенном в Любушском воеводстве. Несколько сотен человек вышли из зданий и снесли часть оборудования, сообщает польская радиостанция RMF 24.

В центре на полигоне в Венджине находятся 604 иностранца. Все они мужчины, 358 из них - граждане Ирака. Мигранты разбили окна в центре, скандируя, что конечной точкой их путешествия по Европе является Германия. По данным полиции, они вынесли мусорные баки и шкафы на площадь перед зданием центра. В правоохранительных посчитали это "демонстрацией физической силы".

Агрессивная группа численностью около 100 человек пыталась разрушить забор по периметру центра, однако им это не удалось. "Это тренировочная площадка, поэтому здесь есть двойные заборы, а кое-где тройные. Ситуация находится под контролем", - заверила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская, добавив, что у иностранцев нет с собой "опасных инструментов", но есть "разные виды мебели". "Вот что они пытаются использовать", - сказала она. На место происшествия были вызваны полиция, дополнительные пограничники из штаба в Кросно-Оджанске и пожарная команда. По словам Джоанны Конечняк, пресс-секретаря Надодшанского пограничного отряда, с мигрантами ведутся переговоры, чтобы успокоить раздраженных иностранцев, но сделать это непросто.