Независимым онлайн-кинотеатрам пророчат уход с рынка

Рынок онлайн-кинотеатров перестраивается, превращаясь из рынка независимых игроков в рынок экосистем. Независимые сервисы, не вошедшие в крупные объединения, закономерно исчезнут.

Единственный путь выживания для онлайн-кинотеатров - интеграция в крупные экосистемы, считает генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. По его словам, онлайн-кинотеатры не обладают экономической эффективностью и интерес к ним как к бизнесу вскоре пропадет. Однако, по мнению экспертов, ни интеграция в экосистему, ни производство собственного контента не являются определяющими факторами для выживания и дальнейшего развития онлайн-кинотеатров.

По словам Елены Крыловой, управляющего партнера "ТМТ консалтинг", существует несколько моделей развития онлайн-кинотеатров, и не только экосистемный путь - правильный. "Безусловно, если мы посмотрим на "Кинопоиск", то он отлично встроен в экосистему "Яндекса", развивается и интегрирован с другими сервисами компании. Но "Кинопоиск" и до экосистемы был успешен как портал о кино. С другой стороны - есть "Окко", входящий в структуру "Сбера". У него, по нашим данным, сокращается число подписчиков, несмотря на встроенность и интеграцию. И дела обстоят хуже, чем были раньше. Очень многое зависит от менеджмента. Когда из "Окко" ушел Иван Гродецкий, а потом еще менялись руководители, были потеряны определенные ориентиры в вопросах развития бизнеса - и вот результат", - рассказала Крылова "Российской газете".

Другой путь развития - партнерские подписки, когда оператор связи предлагает пользователям услугу доступа в интернет, собственную библиотеку контента при ее наличии и дополнительную подписку на другие кинотеатры. Так в США работает Netflix, доступ к которому большинство операторов предлагает своим абонентам в рамках контракта на доступ к интернету. По словам генерального директора ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, такая бизнес-модель востребована на российском рынке. Причем целый ряд игроков, такие как "Амедиатека" или IVI, вполне успешно ее монетизируют.

"Независимые игроки не обречены, если они могут предложить рынку конкурентный продукт - собственное кинопроизводство или качественную библиотеку контента. Но продвигаться самостоятельно действительно очень сложно. Плюс независимых игроков в том, что они не связаны обязательствами с какой-либо крупной структурой, что лишало бы их возможности взаимодействовать с ее конкурентами. Очень сложно представить, что принадлежащий МТС онлайн-кинотеатр KION, "Ростелеком" или "Билайн" будут продавать в качестве второй подписки своим абонентам. А вот независимые IVI или "Амедиатеку" вполне могут", - пояснил Бырдин.

Продвигаться самостоятельно на рынке независимым игрокам действительно очень сложно. Но их плюс в том, что они не связаны обязательствами с крупной структурой. Это мешало бы работать с ее конкурентами

По оценкам эксперта, интеграция в экосистемы на российском рынке независимых кинотеатров уже подходит к концу. Уже можно говорить о том, что в ближайшее время будут заключены соглашения, которые символизируют выход на новое плато.

По данным J son & Partners Consulting, крупнейшими экосистемами в России по итогам 2020 года стали "Сбер", "Яндекс", VK, "Тинькофф" и МТС. Подписками на эти экосистемы охвачено 11% населения России. Весь рынок по итогам 2020 года аналитики оценивают в 12,3 млрд руб. По данным "ТМТ консалтинга", выручка легальных видеосервисов по итогам прошлого года показала рекордный рост, увеличившись на 66%, до 27,8 млрд руб. В январе - июне 2021 г. она выросла еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. - до 18,3 млрд руб.