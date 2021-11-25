Независимым онлайн-кинотеатрам пророчат уход с рынка

Новости

Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР 04:20
В США сенаторы предложили увеличить военную помощь Украине 04:15
На юге и в центре Европейской России ожидается аномально теплая погода 03:40
Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона 03:05
В Бразилии пилоты и бортпроводники объявили о бессрочной забастовке 02:22
Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего 02:00
Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость 01:45
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов 01:10
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 24.11.2021
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 04:30
Рубрика: Экономика

Независимым онлайн-кинотеатрам пророчат уход с рынка

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Рынок онлайн-кинотеатров перестраивается, превращаясь из рынка независимых игроков в рынок экосистем. Независимые сервисы, не вошедшие в крупные объединения, закономерно исчезнут.
Константин Эрнст: Онлайн-кинотеатры не обладают экономической эффективностью. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Константин Эрнст: Онлайн-кинотеатры не обладают экономической эффективностью. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Константин Эрнст: Онлайн-кинотеатры не обладают экономической эффективностью. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Единственный путь выживания для онлайн-кинотеатров - интеграция в крупные экосистемы, считает генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. По его словам, онлайн-кинотеатры не обладают экономической эффективностью и интерес к ним как к бизнесу вскоре пропадет. Однако, по мнению экспертов, ни интеграция в экосистему, ни производство собственного контента не являются определяющими факторами для выживания и дальнейшего развития онлайн-кинотеатров.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Шадаев: 10 инициатив войдут в первый пакет мер поддержки телеком-отрасли

По словам Елены Крыловой, управляющего партнера "ТМТ консалтинг", существует несколько моделей развития онлайн-кинотеатров, и не только экосистемный путь - правильный. "Безусловно, если мы посмотрим на "Кинопоиск", то он отлично встроен в экосистему "Яндекса", развивается и интегрирован с другими сервисами компании. Но "Кинопоиск" и до экосистемы был успешен как портал о кино. С другой стороны - есть "Окко", входящий в структуру "Сбера". У него, по нашим данным, сокращается число подписчиков, несмотря на встроенность и интеграцию. И дела обстоят хуже, чем были раньше. Очень многое зависит от менеджмента. Когда из "Окко" ушел Иван Гродецкий, а потом еще менялись руководители, были потеряны определенные ориентиры в вопросах развития бизнеса - и вот результат", - рассказала Крылова "Российской газете".

Другой путь развития - партнерские подписки, когда оператор связи предлагает пользователям услугу доступа в интернет, собственную библиотеку контента при ее наличии и дополнительную подписку на другие кинотеатры. Так в США работает Netflix, доступ к которому большинство операторов предлагает своим абонентам в рамках контракта на доступ к интернету. По словам генерального директора ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, такая бизнес-модель востребована на российском рынке. Причем целый ряд игроков, такие как "Амедиатека" или IVI, вполне успешно ее монетизируют.

"Независимые игроки не обречены, если они могут предложить рынку конкурентный продукт - собственное кинопроизводство или качественную библиотеку контента. Но продвигаться самостоятельно действительно очень сложно. Плюс независимых игроков в том, что они не связаны обязательствами с какой-либо крупной структурой, что лишало бы их возможности взаимодействовать с ее конкурентами. Очень сложно представить, что принадлежащий МТС онлайн-кинотеатр KION, "Ростелеком" или "Билайн" будут продавать в качестве второй подписки своим абонентам. А вот независимые IVI или "Амедиатеку" вполне могут", - пояснил Бырдин.

Продвигаться самостоятельно на рынке независимым игрокам действительно очень сложно. Но их плюс в том, что они не связаны обязательствами с крупной структурой. Это мешало бы работать с ее конкурентами

По оценкам эксперта, интеграция в экосистемы на российском рынке независимых кинотеатров уже подходит к концу. Уже можно говорить о том, что в ближайшее время будут заключены соглашения, которые символизируют выход на новое плато.

По данным J son & Partners Consulting, крупнейшими экосистемами в России по итогам 2020 года стали "Сбер", "Яндекс", VK, "Тинькофф" и МТС. Подписками на эти экосистемы охвачено 11% населения России. Весь рынок по итогам 2020 года аналитики оценивают в 12,3 млрд руб. По данным "ТМТ консалтинга", выручка легальных видеосервисов по итогам прошлого года показала рекордный рост, увеличившись на 66%, до 27,8 млрд руб. В январе - июне 2021 г. она выросла еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. - до 18,3 млрд руб.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом
Голикова: Сертификат для переболевших должен действовать год
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
В Ленобласти намерены ввести обязательную вакцинацию для студентов и 60+
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других"
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег