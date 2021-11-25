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25 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 25 ноября 2021 года № 238 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующее изменение:

в пункте 1 цифры "30.11.2021" заменить цифрами "31.12.2021".

А.А.Травников



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