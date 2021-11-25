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25.11.2021 16:50
Рубрика: Общество

Объявлены победители детской экологической премии

Текст: Алексей Дуэль

Награды победителей первой международной премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором в марте этого года, получили 174 участника. Их имена были объявлены на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве.
В премии "Экология - дело каждого" победили почти 200 детей

Всего на рассмотрение жюри, которое возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко, были представлены более 9,5 тысяч работ, их прислали школьники из всех регионов России и 27 стран. После долгих обсуждений были выбраны победители в номинациях, обладатель гран-при и дипломанты основного конкурса.

"В такой премии нет проигравших, - сказал депутат Госдумы, глава Всероссийского общества охраны природы и легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов. - Выбрать лучших было очень сложно. Ведь дети понимают, что они сохраняют Землю для себя и для следующих поколений".

Участники премии проводили экологические акции, реализовывали проекты, рисовали и снимали видеоролики, а потом размещали их в соцсетях.

Полсотни победителей отправятся на экологическую смену в знаменитый лагерь "Орленок", куда к ним обещает приехать глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Еще десять детей вместе с семьями отдохнут в Сочи. Остальные победители получат призы и награды -разннобразные гаджеты.

"Мы знаем, что вам не все равно, - обратилась к участникам глава Росприроднадзора. - Мы, взрослые, сделаем все, чтобы реализовать ваши задумки, воплотить мечты и ответить на ваши вопросы. Ведь нам передавать планету именно вам".

Общество Экология

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