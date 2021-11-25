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Текст:   Марина Трубилина 
00:10 25.11.2021

Определены финалисты конкурса лучших управдомов

Лучшие управляющие компании, товарищества собственников жилья и советы домов определило жюри конкурса "Супердомоуправ-2021". Награждались авторы самых интересных инициатив, которые при желании можно тиражировать на другие дома.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Победить в конкурсе управдомам помогают коты и чат-боты

Победители живут и работают в Амурской, Тверской, Ростовской, Вологодской, Самарской, Ярославской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге и Карелии. Специальными дипломами отмечены участники из Кировской, Калужской, Тверской, Пензенской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана.

К примеру, второе место среди УК занял предприниматель из поселка Пено Тверской области. Управдом сумел объединить жителей двух- и трехэтажных домов, построенных в начале 1960-х - с туалетами на улице, печным отоплением, водоснабжением из колодца и без газа - так, что они за счет собственных средств и при поддержке управляющей организации благоустроили свои здания.

Лучшее ТСЖ работает в Новочеркассе Ростовской области. Жители здесь, к примеру, сократили потребление тепла на 50%, в том числе за счет установки регуляторов на каждом радиаторе. И даже запустили собственную солнечную электростанцию. Серебряный призер в этой номинации - ТСЖ из Вологды - организовало бесплатный прокат для жителей. Они могут взять провода для "прикуривания" автомобиля, насос для подкачки мячей и "ватрушек", детское автокресло, тонометр, табуретки для гостей и другие изредка нужные вещи. "Бронза" же ушла в Самару - ТСЖ, которое, в частности, ради безопасности в пандемию установило бесконтактные кнопки разблокировки домофона - при выходе достаточно поднести к устройству руку, не касаясь его.

Победитель-Совет дома трудится в Санкт-Петербурге. На средства от размещения рекламы на здании жители установили новейшую и очень экономную систему обогрева кровли. "Серебряные" призеры - из Рыбинска Ярославской области, где успешно борются с деревом-сорняком - ясенелистным кленом. Раз в месяц среди местных детей проводили игру "Корешок" со сладкими призами и рассказами о том, чем плохо это растение. На сданные в металлолом старые кабели после замены в доме электропроводки жители разбили клумбы, вырастили цветы и, недорого продавая их к первому сентября, закупили корм для подопечных бездомных кошек.

Всего на конкурс поступило около полутора сотен заявок. Награждение победителей пройдет в начале декабря.

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