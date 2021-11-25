Осужденные смогут работать в сфере ЖКХ

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил регионам шире развивать сеть исправительных центров, чтобы привлекать осужденных к работе на местных предприятиях и в сфере ЖКХ. Заявление прозвучало в ходе совещания главы Минюста с высшими должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросу развития сети исправительных центров.

Напомним, в исправительных центрах осужденные отбывают принудительные работы. Это не считается лишением свободы, режим там намного мягче.

Министр юстиции обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров - хороший способ решения проблемы нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ.

"После того как осужденные отбудут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники", - заметил министр.

Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране.

В Москве, например, обсуждается возможность привлечения осужденных к работе в метро мойщиками и ремонтниками вагонов, а также к строительству объектов метрополитена.

"Министерство юстиции последовательно выполняет задачи по развитию сети исправительных центров с целью расширения применения принудительных работ", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что данный вид наказаний решает важные социальные задачи, защищая от тюрьмы и, соответственно, от влияния криминала тех, кто совершил нетяжкие преступления по неосторожности или по ошибке.

С другой стороны, такая мера может стать первым этапом ресоциализации для тех осужденных к лишению свободы, кому суд сочтет возможным смягчить наказание и заменить оставшуюся часть срока принудительными работами.