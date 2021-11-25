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Перечислены приложения, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
25.11.2021,  
11:14
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Более девяти миллионов человек установили на свои Android-смартфоны игры со встроенными в них троянскими модулями, занимающимися сбором данных о пользователях.

В сообщении антивирусного разработчика Dr. Web говорится, что в каталоге приложений AppGallery обнаружены более сотни игр, содержащих троянскую программу Android.Cynos.7.origin. Часть из них нацелена на русскоязычную аудиторию, часть - на китайскую и международную.

Проникнув на смартфон и получил разрешения, вредоносный модуль отправляет на удаленный сервер номер мобильного телефона, геолокацию, технические характеристики девайса, параметры мобильной сети. Эксперты отмечают, что целевой аудиторией игр являются главным образом дети, а утечка информации о мобильном номере может привести к негативным последствиям.

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Кроме того, троянец может загружать с сервера хозяев дополнительные вредоносные модули, перехватывать входящие SMS.

Полный список опасных игр приводится на сайте Dr. Web. Среди самых популярных перечислены: "Команда должна убить боеголовку", Cat game room, Drive school simulator и Hurry up and hide. Последнюю скачали более двух миллионов раз.

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Фото: vk.com
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