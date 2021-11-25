Песков назвал причину отсрочки принятия законопроектов о QR-кодах

Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень узкому лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике", - пояснил он.

"И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, все мы стоим в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией", - сказал Песков.