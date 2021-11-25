Песков назвал способ выжить в пандемию

Недовольные ограничениями в связи с коронавирусом есть и будут, но их меньше, чем тех, кто хочет выжить. А чтобы выжить, нужно сделать укол вакцины. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя недовольство граждан в разных регионах ограничительными мерами, Песков заметил, что "есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями". "Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии", - полагает он.

"Чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к которым и относятся те ограничения, которые вводятся", - считает пресс-секретарь президента.