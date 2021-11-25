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25.11.2021 13:47
Рубрика: Власть

Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам

Текст: Кира Латухина
Опрос, который спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил в телеграм-канале по законопроектам о QR-кодах, можно только приветствовать. Обратная связь от граждан очень важна, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок", - пояснил Песков.

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В Кремле, правда, нет планов проводить подобные опросы по законопроектам. Насчет обработки комментариев, число которых на момент написания этой заметки уже перевалило за 315 тысяч и постоянно прибавляется, пресс-секретарь президента предложил обращаться в Госдуму. О достоверности данных опроса сейчас говорить трудно, считает пресс-секретарь президента: "Мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности... Но наверняка Володин, который инициировал это обсуждение, каким-то образом проанализирует, его помощники проанализируют эти комментарии".

"Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают, поэтому получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - заключил Песков.

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