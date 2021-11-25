Песков опроверг предположения о причастности РФ к случаям "гаванского синдрома"

К инцидентам с "гаванским синдромом" Россия не имеет никакого отношения, и этот вопрос не поднимался в беседах директора ЦРУ в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения издания The Washington Post, что якобы директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил о последствиях в случае причастности к этим случаям.

"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то мне здесь сказать нечего, это непубличная информация", - заметил Песков. "Здесь единственное, что можно однозначно отвергнуть, - любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем", - заверил пресс-секретарь президента.

"Гаванский синдром" - неизученная болезнь американских дипломатов. С 2016 года пострадали около 200 дипработников на всех континентах. Симптомы - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом.