Помощь врачей-реабилитологов станет доступней россиянам

Со следующего года в регионах увеличат объемы медпомощи по медицинской реабилитации, которую можно получить в амбулаторном и стационарном звене, начнется переоснащение медорганизаций, которые оказывают такую помощь, то есть - больниц, санаториев и поликлиник. Об этом рассказала директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина, выступая на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

"Мы впервые внедряем и развиваем медицинскую реабилитацию. Законопроект об этом уже подготовлен. Это нужно в том числе для того, чтобы помочь восстановиться гражданам, которые перенесли коронавирус", - сказала она.

Выявлять нуждающихся в реабилитации людей поможет углубленная диспансеризация. Она запущена в июле этого года как раз для тех, кто переболел COVID-19. Для того, чтобы попасть на углубленную диспансеризацию, нужно прийти на прием к терапевту и попросить, чтобы он на нее направил.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сегодня в углубленной диспансеризации нуждаются более 9 млн россиян, однако прошли ее только 9% из них. По итогам врач-терапевт принимает решение о необходимости дальнейшего диспансерного наблюдения пациента, присвоении ему той или иной группы здоровья. Большинству из тех, кто воспользовался такой возможностью (61%), присвоена вторая группа здоровья, еще 14% направлены на дополнительные обследования, которые включают компьютерную томографию грудной клетки, эхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и другие.

Также в следующем году появится порядок маршрутизации пациентов на реабилитацию, будут разработаны региональные программы по медреабилитации по аналогии с онкологической и сосудистой, уточнила Каракулина. Она подчеркнула, что меры направлены как на сохранение здоровья пациентов, так и создание условий для комплексной реабилитации граждан с инвалидностью. По ее словам, ожидаемый рост числа россиян с хроническими заболеваниями связан также с тем, что из-за коронавируса приостанавливались плановые профилактические осмотры. В результате в прошлом году в 3 раза меньше выявлено случаев онкологии и в 4 раза меньше болезней системы кровообращения. Для сравнения, если в 2019 году было выявлено 42,7 тысячи новых больных с онкологией, то в 2020 году - только 14,7 тысячи.

"Нужно понимать, что из-за этого не стало меньше пациентов. Просто уменьшился охват граждан профилактическими осмотрами", - говорит Каракулина.

Между тем, в программе госгарантий бесплатной медпомощи на следующий год предусмотрено увеличение на 86,8 тысячи случаев медицинской реабилитации (до 731,5 тысячи) в условиях круглосуточного стационара и на 210,7 тысячи случаев медицинской реабилитации (до 818,3 тысячи) в амбулаторных условиях.