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25.11.2021 19:25
Рубрика: Власть

Президенты России и Сербии обсудили цену на газ и борьбу с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Президенты России и Сербии провели переговоры в Сочи. Владимир Путин пообещал Александру Вучичу найти решение по цене на газ и пожелал удачи на предстоящих весной выборах. Лидеры беседовали на русском языке.
Владимир Путин пожелал Александру Вучичу успехов на выборах весной 2022 года. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин пожелал Александру Вучичу успехов на выборах весной 2022 года. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин пожелал Александру Вучичу успехов на выборах весной 2022 года. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

На повестке были вопросы стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, борьба с коронавирусом и международные дела, в частности, ситуация на Балканах, включая косовское урегулирование. До встречи в Сочи Александр Вучич был в России в июне 2020 года, участвовал в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин посещал Сербию в январе 2019 года. "Вопросов много скопилось, но, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались по всем направлениям", - оценил российский лидер.

Фото: РИА Новости
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"Это касается прежде всего, конечно, экономики", - продолжил Путин. В пандемийном 2020 году товарооборот упал более чем на 17 процентов, а в этом году рост превысил уже 20 процентов только за 9 месяцев, сказал он. "Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объемы товарооборота", - уверен президент РФ. В декабре в Москву приедет сербский премьер-министр, заметил он и также поблагодарил за поддержку русского языка в сербских школах.

"Знаю, вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку газа в Сербию", - заявил Путин. "Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца", - добавил он. "Во всяком случае найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", - порадовал он Вучича. "У вас скоро весной, в апреле, выборы, я хочу выразить слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят. Желаю вам успехов на этих выборах", - заключил президент РФ.

Назвав Путина дорогим другом, Вучич заметил, что это самая важная для него встреча, а отношения двух стран находятся на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех сферах. "Мы стратегические партнеры и Сербия считает это своей привилегией", - сказал он, поблагодарив за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. "Мы наблюдаем рост провокаций и напряженности, особенно на территории Косово и Метохии", - констатировал Вучич и поблагодарил Россию за поддержку в международных организациях. Президент Сербии также подтвердил свое приглашение в Белград: "Мы все еще ожидаем вас в храме Святого Саввы".

В Белграде налажено производство вакцины "Спутник V" - "что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять эту продукцию", заметил Путин, подчеркнув, что это тоже говорит о взаимном доверии и достаточно глубокой кооперации. "Я уже не говорю о военной составляющей нашего взаимодействия, мы регулярно проводим совместные учения, развиваем это направление по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов, и это тоже, безусловно, идет на пользу", - сказал президент РФ, заметив, что сербские военные проходят подготовку в российских вузах.

Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ 

"По поводу наших усилий и совместных шагов на международной арене, в том числе и вокруг косовского урегулирования, вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер, она не подвержена политической конъюнктуре", - заявил Путин. "Мы поддерживаем вашу позицию по косовскому урегулированию и надеемся, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе", - подчеркнул он.

"Наше военно-техническое сотрудничество на самом высоком уровне, - сказал Вучич. - Я думаю, что у нас будут новые договоренности в разных областях".

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