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25.11.2021 10:27
Рубрика: Происшествия

Приставы завели на Twitter шесть новых дел о взыскании штрафов

Текст: Владислав Куликов

В базе данных службы судебных приставов появилась информации о появлении шести новых исполнительных производств в отношении Twitter. По ним компания должна выплатить 19 миллионов рублей в качестве штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент.

Фото: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В частности, 17 ноября Таганский суд Москвы признал законным назначение двух штрафов Twitter за два административных правонарушения, которые связаны с отказом удалить запрещенный в России контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

"Постановления мирового судьи от 14 сентября, которыми Twitter назначены два штрафа на общую сумму 5 миллионов руб., оставлены без изменения, апелляционные жалобы компании - без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Всего же, как уточняет "Интерфакс", в службе судебных приставов открыто десять исполнительных производств в отношении Twitter на общую сумму 34,7 миллионов рублей. Агентство напоминает, что крупнейшие интернет-сервисы - Twitter, Facebook, Google, Telegram, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. При этом часть постановлений суда еще не вступила в законную силу. Но значительная часть штрафов уже выплачена.

Например, Facebook выплатил 26 миллионов рублей. Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов, на текущий момент в отношении данной соцсети ведется четыре дела о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на общую сумму 17 миллионов рублей. Ранее в базе ведомства висела информация о 12 исполнительных производств на сумму 43 миллионов рублей. Из этого можно сделать, что 26 миллионов уже погашены.

Но штрафы продолжают расти. Накануне Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook штрафов на общую сумму 21 миллион рублей в сентябре из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент.

Как подсчитал "Интерфакс", с начала года сумма общих штрафов, полученных Facebook, составила около 80 миллионов рублей. Общая же сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в нашей стране с начала года, по данным агентства, составляет уже около 200 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Twitter

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