Прививки подросткам от COVID-19 начнут делать уже в декабре

В декабре в России начнут вакцинировать от COVID-19 несовершеннолетних. Минздрав зарегистрировал первую в стране детскую вакцину против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М").

Представляя препарат, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что "М" означает "для маленьких". Хотя пока речь все же не о малышах, а о подростках 12-17 лет.

Подростковая вакцина, по сути, повторяет хорошо зарекомендовавший себя "Спутник V", которым в 70 странах привито уже более 100 млн человек. У детского варианта тот же состав, но более слабая дозировка: иммунная система детей гораздо активнее реагирует на прививку, поэтому пятикратное уменьшение дозы в детской вакцине - это нормально. Испытания препарата с участием подростков, которые с лета продолжаются в Москве, показали, что работает он отлично: эффективность составила 93,2%.

"По сравнению с началом пандемии дети до пяти лет стали болеть примерно в два раза чаще, дети старше пяти лет, особенно подростки, стали болеть примерно в три раза чаще", - сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине минздрава Лейла Намазова-Баранова. Отвечая на вопрос о необходимости вакцинации несовершеннолетних, она подчеркнула, что "лучше предотвратить заболевание, чем потом расхлебывать эти последствия".

"Дети старше двенадцати лет подвергаются большему риску тяжело заболеть. Поэтому начиная с мая 2021 года сначала в США, а затем и в других странах начали вакцинацию подростков. К настоящему моменту вакцины от ковида получили почти 20 млн детей во всем мире", - пояснил "РГ" заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Еще в июне 2021 года ВОЗ рекомендовала прививать детей. Сейчас вакцинация тинейджеров, кроме США, продолжается в Канаде, Австралии, странах ЕС, Новой Зеландии, Аргентине, Кубе. В Китае прививки получили уже более 85% детей этого возраста. А Израиль начал прививать и детей старше 5 лет. В ВОЗ подчеркивают: вакцинация подростков не только снижает заболеваемость и число тяжелых случаев непосредственно в этой возрастной группе, но также помогает снизить заболеваемость в целом.

"В нашей стране объявлена политика добровольной вакцинации, детям до 15 лет потребуется согласие их родителей или других законных представителей. Это обязывает медработников проводить собеседование с родителями или опекунами, - поясняет Михаил Каган. - Вакцинация будет предлагаться всем детям от 12 лет, поскольку COVID-19 может вызвать у них серьезное заболевание".

Тем временем

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19. Об этом сообщил разработчик - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН).

"Тест-система для оперативного выявления коронавируса зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В институте пояснили, что все ключевые компоненты, используемые в производстве, разработаны в России. "Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - добавили в ИХБФМ СО РАН.

В основе тест-системы лежит метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. По словам разработчиков, по времени тест занимает порядка 30 минут. При этом не требуется сложное оборудование, которое используется в лабораториях: это позволяет разместить пункты тестирования, например, в терминале аэропорта.

Подготовил Михаил Загайнов

Как у них

В Италии в возрастной группе от 12 до 19 лет получили вакцину порядка 70 процентов подростков. Для иммунизации детей младшего возраста, по расчетам экспертов, необходимо вакцинировать минимум 50 процентов. До сегодняшнего дня эта задача была недостижима, так как Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) еще не озвучило своего заключения. 18 октября EMA приступило к оценке вакцины Comirnaty на предмет возможности ее применения среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. После изучения имеющихся данных регулятор даст свою рекомендацию относительно использования препарата среди лиц этой возрастной категории и направит ее в Еврокомиссию, которая примет финальное решение. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе. Италия готова в первых рядах инициировать кампанию по вакцинации детей. По словам главы местного фармрегулятора (AIFA) Джорджо Палу, из-за распространения нового варианта вируса заражаемость среди них в стране выросла с 2 до 25-30 процентов. Эксперт убежден, что "риск инфицирования начинает значительно превосходить риск от вакцинации". По данным Итальянской ассоциации педиатрии, на сегодняшний день средний возраст госпитализированных среди малышей составляет 3,5 года. Джорджо Палу не исключает, что вакцинация для подрастающего поколения может стать обязательной.

Подготовила Нива Миракян (Рим)