Пушков оценил слова Тимошенко об энергозависимости Украины от России

Украину поставили на колени некомпетентные и безнравственные авантюристы, руководящие страной, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Беларуси. "У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени", - сказала политик в эфире одного из украинских телеканалов.

"Добавлю к этому красноречивому заявлению одно: не злобные внешние силы виноваты в том, что Украина "стоит на коленях". Ее поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы, которые правят ей последние годы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что уголь есть в Донбассе, но его завозят на Украину из США, а российский газ покупают по большей цене у Польши и Словакии.

"А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится...", - заключил Алексей Пушков.