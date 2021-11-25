Путин обсудил с правительством ситуацию с вакцинацией и зарплаты бюджетников

Президент на совещании с членами правительства сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса. Владимир Путин поддержал идею продлить действие сертификата после перенесенного ковида до года и предложил подумать над созданием вакцины для детей от двух лет. При этом прививка для детей от 12 лет может появиться в обороте к концу декабря. Основной темой встречи стали зарплаты бюджетников, и глава государства потребовал, чтобы они получили их до конца года в предусмотренном майскими указами объеме.

Вакцина для больших и маленьких

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, что происходит в сфере борьбы с коронавирусом. По итогам 46-й недели заболеваемость снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 на 100 тысяч населения, сообщила она. Повышение отмечено в 18 регионах, среднероссийский показатель превышен в пяти регионах, в 34 регионах - без значимой динамики, в 33 - снижение, при этом наиболее значимое - в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Достаточно серьезный уровень заболеваемости среди граждан старше 65 лет, на 24,3 процента выше средней. Развернута 271 тысяча ковидных коек, две недели назад было почти 305 тысяч.

"В целом по стране пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности", - констатировала Голикова. "По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан, это серьезная, драматичная статистика", - оценила она. Причем в основном они старше 60 лет, как правило, с хроническими заболеваниями, абсолютное большинство пренебрегли вакцинацией. "По-прежнему самая важная задача - достижение коллективного иммунитета, - подчеркнула вице-премьер. - Уровень его достижения в целом по РФ - 50,4 процента". В шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80 процентов. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тыва, Карелия и Чукотка, к цели близки Москва и Липецкая область.

"Это абсолютные лидеры по достижению коллективного иммунитета с учетом переболевших", - уточнила она и предложила, чтобы сертификат вакцинированного для переболевших действовал один год, а не полгода. "Так и будем делать, согласен с вами", - одобрил Путин. При этом рекомендация ревакцинироваться через полгода остается. "Сегодня минздравом будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М Центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет", - объявила Голикова. "К сожалению, заболеваемость детей существенно выше, чем в первую и вторую волну", - отметила она и призвала всех соблюдать ограничительные меры - будет новый эпидемический подъем.

Президент заметил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на его вопрос, что лучше для детей: легко переболеть или вакцинироваться, сказала, что привиться, потому что последствия болезни трудно предсказуемы. "Такой подход не меняется как рекомендация?" - уточнил он. "Конечно, остается", - кивнула Голикова, добавив, что эта "страшная болезнь для всего мира оказалась абсолютно непредсказуемой".

Путин спросил, когда в обороте появится детская вакцина, и получил ответ, что может уже в конце декабря. "Как мне сказали специалисты, в КНР начали уже работать над вакциной для детей с 2 лет. Нам тоже нужно над этим подумать", - предложил президент. "Прививки должны быть добровольными, тем более для детей, но во всяком случае они должны у нас быть в наличии", - подчеркнул он. Еще Путин поручил провести анализ продолжительности жизни и смертности в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и в тех, в которых пока такого уровня нет. Голикова ответила, что мониторинг идет, итоги доложат по году.

Испытано на себе. Президентом

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об итогах доклинических испытаний назальной вакцины от коронавируса Центра Гамалеи. Она безопасна, работает, выдано разрешение на проведение первой фазы испытаний, сказал он. Напомним, на встрече с замглавы Центра Гамалеи Денисом Логуновым Владимир Путин заявил, что готов стать здесь добровольцем, и оказалось, это уже произошло.

"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию, что я и сделал несколько дней назад", - сообщил Путин. "Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с Логуновым он сам мне сделал этот порошок назальной формы", - заметил он.

"Это тоже шприц, только вместо жидкой субстанции набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой, 15 минут я потом посидел и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего, 15 минут посидел и пошел", - рассказал президент. "После этих двух процедур я уже сегодня занимался спортом с утра", - добавил он. "Могу засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые, специалисты говорят", - подтвердил Путин. "Посмотрим, какой будет результат с точки зрения повышения защитных титров", - сказал он и рекомендовал всем своевременно пройти не только вакцинацию, но и ревакцинацию. Чтобы достичь нужного уровня иммунитета, необходимо пройти первую фазу вакцинации, а затем своевременно перейти к ревакцинации, подчеркнул Путин.

Сертификат вакцинированного для переболевших COVID-19 будет действовать один год

"Тогда у нас люди будут защищены так, как сейчас в Вооруженных силах. Вот там у нас порядок", - сравнил он. "В других военных организациях... я знаю по докладам, на первом этапе, несмотря на то, что люди молодые, здоровые, все-таки проблемы с ковидом были, и достаточно серьезные, были потери среди личного состава от этой болезни, но после того как эту горькую стадию ознакомления с болезнью прошли, наладили вакцинацию и ревакцинацию, ситуация нормализовалась во всей военной организации государства", - констатировал Верховный главнокомандующий. "Так что давайте пойдем по этому пути спокойно, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры, но по пути убеждения и принятия своевременно необходимых решений", - указал он.

Беречь кошельки бюджетников

Президент поблагодарил депутатов за поддержку поправок в законопроект о бюджете - увеличение прожиточного минимума и МРОТ. В абсолютных цифрах в целом по стране в следующем году прожиточный минимум составит 12 654 рубля, а МРОТ - 13 890 рублей. "Увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики", - заметил он.

Путин призвал сделать все, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами. Исполнение указов должно быть неукоснительным. Средняя зарплата в экономике выросла больше заложенной в прогнозах, отметил он и спросил министра экономразвития Максима Решетникова, насколько. Оценка - 56 тысяч рублей на этот год, сообщил министр. Зарплаты будут увеличиваться и дальше.

"Это все очень хорошо, за исключением роста инфляции, но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень зарплат бюджетников может отстать от требований майских указов 2012 года, а этого допускать ни в коем случае нельзя", - предостерег Путин. Врачи, медики, учителя, воспитатели трудятся в экстраординарных условиях ограничений, вызванных пандемией, работают на совесть, с полной отдачей сил, и все требования по оплате их труда обязательно нужно соблюдать, подчеркнул он.

Президент обратил особое внимание правительства и глав регионов: нужно обеспечить стопроцентное исполнение майских указов исходя из фактического темпа роста средней зарплаты по экономике, и попросил кабмин предусмотреть дополнительные средства и поддержать регионы в достижении требуемого уровня зарплаты в бюджетной сфере. "Только не нужно зацикливаться на формальных решениях, а исходить из конкретной ситуации в каждом конкретном регионе", - указал он. При этом выплаты по пять тысяч рублей за классное руководство не нужно учитывать в определении уровня зарплат, это дополнительная поддержка. "Этот принцип в полной мере касается и выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - заявил Путин, уточнив, что все поручения нужно выполнить уже в этом году, решения принять максимально оперативно, "чтобы работники бюджетной сферы до конца года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года". Также нужно предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на будущий год, сказал президент и попросил правительство держать это на особом контроле.