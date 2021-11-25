Путин пообещал Вучичу найти решение по цене на газ

Президенты России и Сербии обсудили поставки газа на переговорах в Сочи. Владимир Путин также пожелал Александру Вучичу удачи на предстоящих весной выборах.

"Знаю, вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку газа в Сербию", - заметил Путин. "Думаю, что мы договоримся, поручим... довести эту работу до конца", - добавил он. "Во всяком случае найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", - порадовал он Вучича.

"У вас скоро весной, в апреле, выборы, я хочу выразить слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят. Желаю вам успехов на этих выборах", - заключил президент РФ.