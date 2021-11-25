Андрей Воробьев: В Подмосковье закрылись все детские дома

Подмосковным властям удалось закрыть все детские дома на территории региона. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню матери.

Воробьев напомнил, что в 2013 году в области работали 44 детских дома, где проживали более 23 тысяч детей. Но за прошедшие восемь лет из них разобрали всех ребятишек. 15 тысяч бывших детдомовцев живут в замещающих семьях, остальных усыновили.

"Мне очень приятно, что сегодня я могу сказать: все наши детские дома закрыты", - резюмировал губернатор.