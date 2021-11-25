Новости

Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями 06:37
Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб 06:00
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
До 2022 года будет действовать временный порядок получения услуг ПФР 04:20
В США сенаторы предложили увеличить военную помощь Украине 04:15
На юге и в центре Европейской России ожидается аномально теплая погода 03:40
Диетолог Александра Лапина напомнила о полезных свойствах лимона 03:05
В Бразилии пилоты и бортпроводники объявили о бессрочной забастовке 02:22
Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего 02:00
Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость 01:45
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов 01:10
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб

Текст: Олег Капранов
Участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, касающееся организации в городе необходимых условий для более эффективной работы курьерских служб. В первую очередь речь идет о льготных условиях по оплате парковки и о допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта. Как отмечается, городская инфраструктура в принципе не рассматривает существование автотранспорта, используемого для работы или с целью оказания тех или иных услуг.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как следует из текста письма (есть в распоряжении "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка. В числе подписавших письмо член Правления ТПП РФ Петр Каныгин, Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков, представители сервиса СберМаркет, службы доставки DPD и другие.

Фото: Александр Корольков
Спрос на курьеров вырос в несколько раз

Авторы отмечают, что "услугами доставки товаров пользуются около 80 процентов жителей. А около 60 тысяч курьеров в столице ежедневно доставляют свыше 1 миллиона заказов, используя, в том числе, и транспортные средства".

Ключевых проблем выделяется несколько. В их числе "доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта".

Отмечается, что следствием перечисленного становится повышение цен на услуги доставки товаров для конечных потребителей. Службы доставки вынуждены закладывать в себестоимость оказываемой услуги расходы на оплату парковок, так как такие автомобили паркуются в городе или на территориях крупных бизнес-центров, таких как Москва-Сити, на общих основаниях. Каких-либо специальных зон для краткосрочной парковки автомобилей служб доставки в Москве не существует.

Как рассказал Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб, принципиально важно оценивать не только ситуацию, складывающуюся в городе сегодня, но и оценивать перспективы развития индустрии доставок.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей

"По нашим прогнозам, к 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, значительная часть которого придется на Московский регион. Что будет, если на дороги Москвы выйдет в два раза больше курьерского, логистического автотранспорта, чем сейчас? Необходимо начать решать эти и другие вопросы, причем важно делать это системно, совместными усилиями бизнеса и власти", - пояснил Митюгов "РГ".

По мнению эксперта, пример решения подобных задач в Москве во многом мог быть бы показателен для всех регионов России, которые, так или иначе, воспроизводят московские подходы к решению проблем.

В качестве способов решения обозначенных проблем авторы предлагают разработать механизм аккредитации курьерских компаний и критерии допуска транспортных средств, осуществляющих доставку товаров, на перемещение по полосе общественного транспорта и использование парковочного пространства на льготной основе. После создания такого механизма следующим шагом, по их мнению, могло бы быть разрешение движения транспортных средств, осуществляющих доставку товаров, по полосе общественного транспорта на льготной основе, в том числе с взиманием абонентской платы, и возвращение для служб доставки ранее существовавшего в Москве 15 минутного (бесплатного) интервала для оплаты парковки. Еще один вариант - создать специальный льготный тариф для автомобилей служб доставки, ограниченный по времени.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мигрантам-строителям могут запретить уходить в курьеры

В сервисе "СберМаркет" в настоящее время работают порядка 30 тысяч курьеров, осуществляющих доставку товаров из гипермаркетов на своих автомобилях. По словам GR-директора "СберМаркета" Павла Глухова, предложенные изменения могли бы способствовать увеличению скорости доставки и, в конечном счете, развитию онлайн-торговли.

"Чтобы клиент мог быстро получить не только продукты питания и товары для дома, но и лекарства, нужно, чтобы у курьеров была возможность быстро передвигаться по городу. Увеличить скорость доставки и снизить ее стоимость помогли бы меры поддержки этой сферы, например, возможность движения машин и мотоциклов курьеров по полосе общественного транспорта и увеличение бесплатного времени парковки, чтобы курьер мог передать заказ клиенту", - сообщил Глухов.

Правила доступа на выделенные полосы в Москве автомобилей, не относящихся к общественному транспорту, неоднократно корректировались. Последнее изменение, датированное 2019 годом, касалось запрета выезда автомобилей на выделенные полосы для пассажирского транспорта и такси по выходным дням. По мнению инициаторов ужесточения, "приоритет такси и городскому транспорту необходим даже в выходные, в противном случае скорость движения снижается".

Временной лимит, о котором говорят авторы письма, отведенный на оплату парковки в Москве, был сокращен втрое в середине декабря 2018 года - с 15 до 5 минут. Как заявил, комментируя нововведение глава Дептранса Максим Ликсутов, "жалобы на нехватку времени на оплату были и с 15 минутами, но в целом статистика обращений не изменилась. На то, чтобы запустить приложение и оплатить парковку, уходит в среднем 25 секунд".

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19
Голикова: Сертификат для переболевших должен действовать год
В Ленобласти намерены ввести обязательную вакцинацию для студентов и 60+
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других"
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег