Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб

Участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, касающееся организации в городе необходимых условий для более эффективной работы курьерских служб. В первую очередь речь идет о льготных условиях по оплате парковки и о допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта. Как отмечается, городская инфраструктура в принципе не рассматривает существование автотранспорта, используемого для работы или с целью оказания тех или иных услуг.

Как следует из текста письма (есть в распоряжении "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительного рынка. В числе подписавших письмо член Правления ТПП РФ Петр Каныгин, Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков, представители сервиса СберМаркет, службы доставки DPD и другие.

Авторы отмечают, что "услугами доставки товаров пользуются около 80 процентов жителей. А около 60 тысяч курьеров в столице ежедневно доставляют свыше 1 миллиона заказов, используя, в том числе, и транспортные средства".

Ключевых проблем выделяется несколько. В их числе "доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта".

Отмечается, что следствием перечисленного становится повышение цен на услуги доставки товаров для конечных потребителей. Службы доставки вынуждены закладывать в себестоимость оказываемой услуги расходы на оплату парковок, так как такие автомобили паркуются в городе или на территориях крупных бизнес-центров, таких как Москва-Сити, на общих основаниях. Каких-либо специальных зон для краткосрочной парковки автомобилей служб доставки в Москве не существует.

Как рассказал Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб, принципиально важно оценивать не только ситуацию, складывающуюся в городе сегодня, но и оценивать перспективы развития индустрии доставок.

"По нашим прогнозам, к 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, значительная часть которого придется на Московский регион. Что будет, если на дороги Москвы выйдет в два раза больше курьерского, логистического автотранспорта, чем сейчас? Необходимо начать решать эти и другие вопросы, причем важно делать это системно, совместными усилиями бизнеса и власти", - пояснил Митюгов "РГ".

По мнению эксперта, пример решения подобных задач в Москве во многом мог быть бы показателен для всех регионов России, которые, так или иначе, воспроизводят московские подходы к решению проблем.

В качестве способов решения обозначенных проблем авторы предлагают разработать механизм аккредитации курьерских компаний и критерии допуска транспортных средств, осуществляющих доставку товаров, на перемещение по полосе общественного транспорта и использование парковочного пространства на льготной основе. После создания такого механизма следующим шагом, по их мнению, могло бы быть разрешение движения транспортных средств, осуществляющих доставку товаров, по полосе общественного транспорта на льготной основе, в том числе с взиманием абонентской платы, и возвращение для служб доставки ранее существовавшего в Москве 15 минутного (бесплатного) интервала для оплаты парковки. Еще один вариант - создать специальный льготный тариф для автомобилей служб доставки, ограниченный по времени.

В сервисе "СберМаркет" в настоящее время работают порядка 30 тысяч курьеров, осуществляющих доставку товаров из гипермаркетов на своих автомобилях. По словам GR-директора "СберМаркета" Павла Глухова, предложенные изменения могли бы способствовать увеличению скорости доставки и, в конечном счете, развитию онлайн-торговли.

"Чтобы клиент мог быстро получить не только продукты питания и товары для дома, но и лекарства, нужно, чтобы у курьеров была возможность быстро передвигаться по городу. Увеличить скорость доставки и снизить ее стоимость помогли бы меры поддержки этой сферы, например, возможность движения машин и мотоциклов курьеров по полосе общественного транспорта и увеличение бесплатного времени парковки, чтобы курьер мог передать заказ клиенту", - сообщил Глухов.

Правила доступа на выделенные полосы в Москве автомобилей, не относящихся к общественному транспорту, неоднократно корректировались. Последнее изменение, датированное 2019 годом, касалось запрета выезда автомобилей на выделенные полосы для пассажирского транспорта и такси по выходным дням. По мнению инициаторов ужесточения, "приоритет такси и городскому транспорту необходим даже в выходные, в противном случае скорость движения снижается".

Временной лимит, о котором говорят авторы письма, отведенный на оплату парковки в Москве, был сокращен втрое в середине декабря 2018 года - с 15 до 5 минут. Как заявил, комментируя нововведение глава Дептранса Максим Ликсутов, "жалобы на нехватку времени на оплату были и с 15 минутами, но в целом статистика обращений не изменилась. На то, чтобы запустить приложение и оплатить парковку, уходит в среднем 25 секунд".