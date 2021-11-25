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25.11.2021 08:25
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Детский технопарк "Москва" завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту

Текст: Любовь Проценко
На международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial IntelligenceInternational Junior Contest (AIIJC) детский технопарк "Москва" завоевал серебро в номинации "Креативные индустрии". Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в ИТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них - TechMoscow - завоевала второе место", - подчеркнула Сергунина.

В AIIJC приняли участие свыше 26 тысяч школьников из более чем 100 стран, включая Россию, США, Канаду, Индию, Казахстан, Латвию, Норвегию и Швецию.

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Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала участники работали индивидуально: решали задачи, которые помогли организаторам определить их квалификацию. В рамках основного этапа они объединились в команды и подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг, транспорт и других. Помогали конкурсантам эксперты в сфере искусственного интеллекта.

В финал прошли 45 команд. Среди них - сразу четыре команды детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Из финалистов определили 14 лучших команд в 10 номинациях. Они разделили между собой призовой фонд в 13 миллионов рублей. Одна из команд детского технопарка "Москва" - TechMoscow - заняла второе место в номинации "Креативные индустрии".

Фото: Telegram-канал "Большая перемена в РФ"
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Ребята успешно справились с задачей по созданию алгоритма, способного генерировать по текстовой строке и заданному жанру полноценный видеоролик с синхронизированными видео-, голосовой и музыкальной дорожками. Ребята получили денежный приз в размере одного миллиона рублей. Награждение победителей состоялось на международной конференции AI Journey.

"К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет - знакомиться с интернетом вещей", - отметил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AIIJC проводился в рамках Года науки и технологий в России. Одна из основных его задач - популяризация разработок в области искусственного интеллекта среди детей и молодежи и поддержка одаренных ребят по всему миру. Организатор конкурса - Сбербанк России совместно с компаниями проекта "Альянс в сфере искусственного интеллекта".

Фото: mos.ru
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Сегодня в Москве работает 19 детских технопарков. Они есть в каждом округе столицы. Разработано 400 образовательных программ по 42 направлениям. Для слушателей создали 93 лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Ежегодно обучение в технопарках проходят более 100 тысяч детей.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

В регионах Общество Наука Власть Работа власти Регионы Общество Образование Москва Правительство Москвы Компании Финансы Сбербанк Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 2021 - Год науки и технологий

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