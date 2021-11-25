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25.11.2021 15:08
Рубрика: Общество

Каток на ВДНХ: Сколько стоит и как работает

Текст: Ирина Огилько
26 ноября на Главной аллее ВДНХ откроется самый большой каток в Москве. Подробности о ценах, льготах и часах работы сезонной достопримечательности рассказали "РГ" в пресс-службе ВДНХ.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Конечно, самый волнующий вопрос будущих посетителей - о стоимости сеанса катания и проката инвентаря. "Основные цены на билеты остались на уровне прошлого года: от 150 рублей для детей и от 350 для взрослых", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
На каток ВДНХ завезли 3,5 тысячи пар коньков

Приобрести билеты можно онлайн на официальном сайте Выставки. Здесь же доступны дополнительные услуги и различные акции.

Цены на билеты зависят от дня недели и сеанса. В будние дни - от 350 рублей для взрослых и от 150 рублей для детей, в выходные - от 550 и 250 рублей соответственно. Время работы катка ВДНХ: со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Понедельник - технический день.

Прокат коньков, как и в прошлом году, составит 300 рублей. Также доступна услуга проката защитной экипировки, в которую входят шлем, наколенники, налокотники и защита запястий. Прокат полного комплекта - коньков и защиты - обойдется в 400 рублей. На катке работают два пункта заточки коньков, стоимость услуги от 350 рублей.

Кто может войти бесплатно?

Бесплатные входные билеты предусмотрены для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, многодетных семей (с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 16 лет), ветеранов боевых действий и ВОВ, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Льготы действуют со вторника по четверг с 11.00 до 23.00, по пятницам с 11.00 до 15.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 15.00. Бесплатный вход для пенсионеров действует с 11.00 до 15.00 по вторникам в период с 30 ноября по 28 декабря 2021 года и в это же время со вторника по четверг в период с 11 января по 22 февраля 2022 года. Количество бесплатных льготных билетов ограничено в пределах сеанса.

Кстати

Каток будет работать с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. QR-коды не требуются.

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