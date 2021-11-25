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25.11.2021 01:16
Рубрика: Экономика

МЦД-1 в центре Москвы перейдет на новую схему

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8619)
В декабре поезда МЦД-1 в центре Москвы временно перейдут на новую схему движения. Между Белорусским и Савеловским вокзалами поезда будут курсировать в реверсивном режиме. Это необходимо, чтобы как можно скорее запустить четвертый диаметр.

Суть в том, что и Белорусский, и Савеловский вокзалы входят в состав как первого диаметра, так и перспективного четвертого. Чтобы это стало возможным, надо построить новое полотно, главные пути, говорят железнодорожники. Выходов может быть два: или полностью прервать движение между вокзалами, или частично его ограничить. Власти города, посоветовавшись с представителями МЖД, выбрали второй вариант.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Режим реверса означает, что поезда будут курсировать на этом участке только по одному пути. Соответственно придется изменить расписание, подробнее об этом москвичам расскажут перед самым стартом работ.

Строительные работы обещают провести максимально безболезненно для местных жителей. Пути уложат на специальные маты, которые гасят вибрацию от поездов. Также вдоль путей установят шумозащитные экраны. Исторический облик Тверского автомобильного путепровода, находящегося в зоне строительства, обещают сохранить.

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