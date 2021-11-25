Московские службы доставки просят парковочные льготы для своих автомобилей

Стоимость доставки, включаемая в цену товаров в интернет-магазинах, может снизиться, если сократить накладные расходы, в частности на оплату городских парковок. С инициативой создания льготных условий для служб доставки к мэру Москвы Сергею Собянину обратились участники рынка экспресс-доставки.

Как следует из текста письма (есть у "Российской газеты"), документ подготовлен по итогам заседания рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка. В числе подписавших письмо член Правления ТПП РФ Петр Каныгин, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков, представители сервиса "СберМаркет", службы доставки DPD и другие.

Авторы отмечают, что "услугами доставки товаров пользуются около 80% жителей. 60 тысяч курьеров в столице ежедневно доставляют свыше 1 млн заказов, используя в том числе и транспортные средства".В числе ключевых проблем перечислены "доставка товаров заказчикам в срок по причине высокой транспортной загруженности столичных дорог, ограниченное парковочное пространство или его отсутствие, ограничения на перемещение курьерского автотранспорта". Следствием перечисленного становится повышение цен на услуги доставки товаров для конечных потребителей. Службы доставки вынуждены закладывать в себестоимость расходы на оплату парковок, так как автомобили паркуются на общих основаниях, а стоимость парковки достигает 380 руб./час. Специальных зон для краткосрочной парковки автомобилей служб доставки не существует.

Как рассказал Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб, принципиально важно оценивать перспективы развития индустрии доставок. К 2025 году рынок доставки продемонстрирует многократный рост, значительная часть которого придется на Московский регион. Что будет, если на дороги Москвы выйдет в два раза больше курьерского транспорта, задается вопросом Митюков. По его мнению, пример решения таких задач мог быть бы показателен для всех регионов.

Авторы письма предлагают разработать механизм аккредитации курьерских компаний и критерии допуска транспортных средств на полосы для общественного транспорта и использование парковочного пространства на льготной основе. Следующим шагом могло бы быть разрешение движения транспортных средств, осуществляющих доставку товаров, по полосам общественного транспорта на льготной основе, в том числе с взиманием абонентской платы, и возвращение для служб доставки ранее существовавшего в Москве 15-минутного интервала для оплаты парковки. Еще один вариант - специальный льготный тариф для автомобилей служб доставки, ограниченный по времени.

По словам GR-директора "СберМаркета" Павла Глухова, предложенные изменения могли бы способствовать оптимизации работы и развитию онлайн-торговли. "Увеличить скорость доставки и снизить ее стоимость помогли бы меры поддержки этой сферы, например, возможность движения машин и мотоциклов курьеров по полосе общественного транспорта и увеличение бесплатного времени парковки, чтобы курьер мог передать заказ клиенту", - сообщил Глухов.

Идея приоритета для автомобилей и других транспортных средств, используемых службами доставки, обоснована, считает глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "Сейчас в доставке относительный хаос, упорядочение пойдет только на пользу. Безусловно, нужно создавать отдельный реестр такого транспорта, чтобы избежать попадания туда посторонних автомобилей", - считает он. По мнению эксперта, имеет смысл рассмотреть возможность специальной раскраски таких автомобилей. Это отсечет тех, кто не занимается доставкой, но захочет воспользоваться возможностью получить преимущество на дороге и вместе с тем сделает ситуацию с движением разнотипных автомобилей по выделенным полосам более понятной для других водителейПравила доступа на выделенные полосы неоднократно корректировались. Последнее изменение - в 2019 году - касалось запрета выезда автомобилей на выделенные полосы по выходным дням. Лимит, отведенный на оплату парковки в Москве, был сокращен втрое в середине декабря 2018 года - с 15 до 5 минут.

Что предлагает бизнес

1. Создать реестр транспорта, используемого курьерскими компаниями и службами доставки.

2. Сделать льготную парковку для курьеров или увеличить время оплаты парковки с 5 до 15 минут.

3. Допустить транспорт служб доставки на выделенные полосы для общественного транспорта.

Между тем

В департаменте транспорта Москвы пока не выработали позиции по предложениям бизнес-сообщества, сообщили "РГ" в ведомстве. В то же время в пресс-службе столичного управления ГИБДД выразили озабоченность ростом количества ДТП с участием курьеров. Из 288 аварий с участием велосипедов в этом сезоне в 104 участвовали курьеры. И примерно в 40 процентах случаев дело не в инфраструктуре, а в дисциплине доставщиков. Причем 8 из 10 аварий происходят по вине курьеров-мигрантов. В каждом четвертом случае курьеры нарушали очередность проезда, также фиксировалась езда не в своем ряду и даже по встречной полосе. Чаще всего аварии с участием курьеров, несущихся на заказы, фиксируются в центре и на севере Москвы, в районах, где часто наблюдается повышенный спрос на готовые ресторанные блюда. Самые тихие в этом плане округа - СВАО и ТиНАО.

Как сообщили в Союзе курьеров России, самыми аварийными месяцами стали май и июль, а самыми опасными в этом плане днями - понедельник и пятница. В союзе призывают комплексно подойти к проблеме курьерской безопасности. По оценкам представителей отраслевого объединения, необходимо не только совершенствовать инфраструктуру, но и оптимизировать контроль за рабочим временем доставщиков, а это дело агрегаторов, распределяющих заказы. Ведь многие аварии совершаются на фоне спешки курьеров из-за ограничения по времени доставки заказа.

Подготовил Сергей Бабкин