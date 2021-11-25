Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков и президент "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко подписали соглашение о вхождении столицы в состав Ассоциации регионов России по климату. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Основная задача работы в рамках подписанного документа - выявление, внедрение и тиражирование лучших климатических практик мировых городов.

Ранее стало известно о подготовке проекта климатической стратегии Москвы до 2060 года. Документ может быть подписан в начале будущего года.