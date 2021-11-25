Москвичи смогут выбрать себе питомца через интернет

В Москве создается электронная база бездомных животных, где будут собраны анкеты кошек и собак из приютов. Выбрать питомца москвичи смогут через интернет.

База уже тестируется. Пока к ней в пилотном режиме подключены два приюта: "Зеленоград" и "Зоорассвет". В них сейчас содержатся 450 кошек и более тысячи собак. Тест системы завершится к концу ноября. Если эксперимент окажется успешным, базу интегрируют с ветеринарной автоматизированной системой и начнут подключать остальные приюты.

В городских приютах, а их 13, учет всех постояльцев ведется и сейчас. Вся информация хранится либо на бумажных носителях, либо в электронном виде. Чтобы узнать, когда прививали или обследовали ту или иную кошку, нужно потратить немало времени. Единая база, по задумке разработчиков, должна облегчить получение информации, поскольку к каждому профилю животного будут прикреплены все сканы документов. Система также подскажет, пристраивался ли питомец куда-то раньше. Если он вдруг снова окажется на улице и попадет в другой приют, сотрудники идентифицируют его по номеру чипа.

В публичный каталог, который поможет горожанам найти себе питомца, планируют вносить только бездомных кошек и собак, прошедших необходимые медицинские процедуры и курс социализации. К каждой онлайн-анкете прикрепят фотографию животного, укажут все его данные, включая пол, вес, окрас, предположительный возраст и состояние здоровья. Здесь же пропишут рекомендации по уходу.

В анкете укажут номер телефона приюта, в котором содержится кошка или собака. Потенциальному хозяину нужно будет приехать и познакомиться с животным. С собакой, например, желательно совершить совместную прогулку. Если человек готов взять на себя ответственность, приют заключает с ним договор.

Кстати

Сотрудники приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" подсчитали, что черных кошек забирают домой примерно в три раза реже, чем животных другого окраса. "Черныши" живут в приютах годами, а белые и рыжие находят хозяев куда быстрее. Сказываются устоявшиеся в обществе суеверия, считают в приютах.