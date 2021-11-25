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Рубрика: Общество

На юге и в центре Европейской России ожидается аномально теплая погода

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В центре европейской части России в конце ноября потеплеет до +5 градусов, что на пять градусов выше нормы, рассказали РИА Новости в Росгидромете. Атмосферное давление будет плавно падать. В пятницу прогнозируется сильный ветер.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"На юге, благодаря антициклону, ожидается более комфортная погода. В Крыму 25 ноября воздух прогреется до +5…+7 градусов, а в предстоящие выходные до +14…+17 градусов. "Эта температура на 6-8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Тем временем на севере европейской части России прогнозируется аномально холодная погода. "К концу недели морозы до -20…-23 градусов. Днем температура будет до -12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло", - добавил синоптик.

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