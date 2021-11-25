Обойдутся ли столичные коммунальщики без мигрантов

Если среди множества проблем, которые создала пандемия Москве и москвичам, поискать что-нибудь положительное, то, может быть, это будет обостренное желание городских властей обходиться в жизни столицы без мигрантов? Буквально на прошлой неделе этот вопрос поднял заммэра Москвы по градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев, поддержанный мэром столицы. А в четверг, 25 ноября, Сергей Собянин заговорил о том, что надо сокращать привлечение иностранных рабочих и в ЖКХ.

Глава города отметил, что на крупных предприятиях этой отрасли их уже практически нет. "Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резервы, куда двигаться", - сказал он в интервью РИА Новости.

И действительно, если пару лет назад в городском хозяйстве в сезон благоустройства доходило до 100 тысяч мигрантов, то сейчас их работает 60 тысяч, сообщил "РГ" заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Что интересно? "Снизилось и в целом количество работающих в этой сфере с 600 тысяч до 450 тысяч человек, - продолжал Бирюков. - Но целевые-то задачи мы как выполняли, так и выполняем. Справляемся с еще большим объемом работ, к которым добавилась борьба с тем же коронавирусом, усиленная обработка и дезинфекция домов и зданий от него". И в самом деле, в прошлую зиму, уже в условиях COVID, Москва прожила без сбоев и аварий. В середине сентября намного раньше обычного подключила отопление и в этом отопительном сезоне, так как похолодало тоже раньше, а все системы к зиме были уже подготовлены.

Вовремя чистятся дороги и тротуары. Происходит это в первую очередь за счет того, что городское хозяйство все больше механизируется.

Машины не только убирают снег с улиц, но и летом пылесосят их. На всей технике работают только москвичи и жители российских регионов. Причем не только на крупных предприятиях вроде "Кольцевых магистралей", но и в тех же гэбэушках, о которых говорит Собянин. Взять хотя бы ГБУ "Жилищник" Останкинского района Северо-Восточного округа.

"На нашей территории расположено 160 многоквартирных домов, 119 дворов, плюс дороги, парки и скверы, - рассказал его руководитель Дмитрий Шувалов. - Зимой за всем этим хозяйством следят 125 работников, летом 70. Три года назад половина работающих были иностранцами из ближнего зарубежья. Сейчас их не более 35-37 процентов. Техникой, которая чистит тротуары и дворы, управляют только москвичи и жители Пензенской, Брянской, Волгоградской областей, Чувашской Республики. Работают они вахтовым методом - приезжают на 15 дней, потом 15 дней дома. Получают за две недели 45-47 тысяч рублей. Дворниками работают в основном мигранты. Работа эта действительно тяжелая, из москвичей за метлу берутся только должники - неплательщики за коммуналку. Те, у кого накапливается большой долг, соглашаются заключить договор и поработать, чтобы расплатиться".

Средняя зарплата дворника зимой в столице - 38-40 тысяч рублей, летом - 33-35 тысяч. Примерно одинаковая, что в городском хозяйстве, что в коммерческих структурах. Такая оплата конкурентоспособна и с большинством близлежащих регионов. Тем не менее, открыв данные столичных служб занятости, я обнаружила более 13,5 тысячи вакансий дворников. Не рвутся взять в руки метлу ни москвичи, ни другие россияне. Можно ли изменить эту ситуацию? "Мы постараемся, - поделился планами с корреспондентом "РГ" глава управы района "Таганский" Александр Мишаков. - Усилим контакты со службами занятости в соседних областях и краях. Подумаем над привлечением семейных пар. Муж, например, устраивается механизатором, а жена в диспетчерскую на прием звонков или маляром. Да еще условия жизни в наших бытовых городках и хостелах создадим такие, от которых трудно отказаться..."