Почему москвичи теряют интерес к ипотеке

В Москве после настоящего ипотечного бума, начавшегося летом прошлом года, сложилась обратная ситуация - с августа планомерно падает доля кредитных сделок на рынке новостроек. Если еще в июле больше половины квартир и коммерческих помещений в строящихся домах покупалось с помощью заемных денег, то уже в октябре кредиты фигурировали только в 39% сделок. Об этом сообщили в столичном управлении Росреестра.

"Три месяца подряд на первичном рынке мы фиксируем снижение объема кредитных средств - в среднем на 9,6%, - подтверждает тенденцию руководитель ведомства Игорь Майданов. - В октябре доля ДДУ с привлечением кредитов стала самой низкой с начала года. И это при том, что в целом рынок недвижимости демонстрировал в прошлом месяце достаточно высокую активность".

Эксперты объясняют эту тенденцию просто - ставки по ипотеке на протяжении последних месяцев растут вслед за ключевой ставкой Центробанка, к тому же в июле изменились правила льготной ипотеки. Во-первых, кредит в рамках господдержки ограничили тремя миллионами рублей, во-вторых, процентную ставку повысили с 6,5% до 7%. И если повышение ставки вряд ли привело бы к серьезному падению интереса к ипотеке, то сокращение лимита это сделало. Дело в том, что в столице самое дорогое жилье в стране, к тому же за последние полтора года оно подорожало на 30-40%. Даже студии в массовых новостройках сейчас стоят больше семи миллионов рублей. Соответственно, чтобы взять на такую студию льготную ипотеку, нужно вложить больше четырех миллионов своих средств, а такая возможность есть не у всех.

Впрочем, своеобразный кредит доверия к ипотеке у москвичей не исчерпан, указывает Майданов. Во-первых, отмечает он, многие застройщики сейчас предлагают альтернативные варианты ипотек совместно с банками-партнерами - там ставки зачастую даже ниже, чем у льготной ипотеки. Во-вторых, есть государственная поддержка семей с детьми при покупке новой квартиры - государство в этом случае субсидирует ставку до 6%. И если раньше для участия в этой программе второй или последующий ребенок в семье должен был родиться не раньше 2018 года, то с июля достаточно и одного ребенка. Это серьезно расширило круг претендентов на поддержку.

Эксперты предполагают, что до Нового года интерес москвичей к ипотеке еще может вырасти, поскольку ожидается дальнейший рост ипотечных ставок и кто-то наверняка постарается успеть взять кредит на действующих условиях. Однако в дальнейшем спрос все равно будет медленно падать. "Существует два фактора, которые будут содействовать снижению количества ипотечных покупок. Это рост ключевой ставки и чрезмерно высокие цены на жилье. В настоящее время в экономике наблюдается стабильность, поэтому государство вряд ли будет вводить новые льготные программы. В 2022 году мы ожидаем снижения ипотечного кредитования", - прогнозирует руководитель аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. У падения интереса к ипотеке эксперты видят и плюсы - этот фактор уже затормозил рост цен на жилье, который в последнее время бил рекорды.