В Ивановской области два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП в Ивановском районе недалеко от села Буньково. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Автомашина Peugeot с владимирскими номерами выехала на встречку и столкнулась с LADA Vesta. В отечественном автомобиле двое погибших", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, скончалось два пассажира - с переднего и заднего сидений. Водитель LADA и еще один его пассажир получили тяжелые травмы. Два человека из Peugeot также госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции.