Сайт Мосэкомониторинга победил в международного конкурсе

Обновленный сайт Мосэкомониторинга победил в международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards. Об этом сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Всего в конкурсе участвовали более 100 заявок из 25 стран. Портал Мосэкомониторинга отметили в номинации "Умные города, правительство и ЖКХ".

Сайт после модернизации, действительно, стал удобным. На нем круглосуточно и в режиме реального времени можно получить информацию о состоянии воздуха в столице. Данные с 56 автоматических станций контроля качества воздуха поступают каждые 20 минут в лабораторию учреждения, и каждый час информация обновляется на портале. Для удобства пользователей данные отображаются в виде интерактивной карты. На портале также можно узнать о состоянии водных объектов и зеленых насаждений.

Москва - первый российский регион, который начал публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха в онлайн-режиме в открытом доступе. По оперативности, объему и перечню показателей система экологического мониторинга российской столицы соответствует наилучшим международным практикам, реализованным в крупнейших городах мира - Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других.