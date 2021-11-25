СК возбудил уголовное дело против треш-блогера из Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту публичного осквернения стенда с информацией о ветеране Великой Отечественной войны.

Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Установлена личность подозреваемого, это 19-летний московский блогер. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

Ранее сообщалось, что на бульваре в Измайлово треш-блогер ради хайпа справил нужду на стенд, рассказывающий о ветеране Великой Отечественной войны. Молодой человек выложил пост о своем поступке в соцсетях.