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25.11.2021 09:22
Рубрика: Общество

Собянин: Москве нужно готовиться к любым погодным катаклизмам

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Москва должна быть готова к любым погодным катаклизмам и не допускать коммунальных аварий. Такое мнение мэр Сергей Собянин выразил в интервью РИА Новости.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется", - цитирует агентство столичного мэра.

При этом несмотря ни на какие катаклизмы, работа коммунальной сферы Москвы должна быть бесперебойной, подчеркнул Сергей Собянин.

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