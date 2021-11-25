Собянин: Москве нужно готовиться к любым погодным катаклизмам

Москва должна быть готова к любым погодным катаклизмам и не допускать коммунальных аварий. Такое мнение мэр Сергей Собянин выразил в интервью РИА Новости.

"Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется", - цитирует агентство столичного мэра.

При этом несмотря ни на какие катаклизмы, работа коммунальной сферы Москвы должна быть бесперебойной, подчеркнул Сергей Собянин.