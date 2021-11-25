Собянин назвал сроки окончания программы реновации в Москве

"Задача просто гигантская, - сказал глава города. - Такого объема переселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более мы это делаем бесплатно".

По оценкам Сергея Собянина, пройдены самые сложные периоды программы: подобраны площадки, утверждены проекты планировок, проведены публичные обсуждения. В этом году, по предварительным прогнозам, план по реновации будет перевыполнен.

"Но масштаб такой, что я бы все-таки не давал каких-то необоснованных обещаний, что мы сделаем быстрее. Мы должны сделать в срок, и если это получится, то это будет здорово", - подчеркнул Сергей Собянин.