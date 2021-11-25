Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов, работающих в коммунальных районных организациях. Как заявил глава города в интервью РИА Новости, резерв для этого есть.

По оценкам Собянина, в крупных коммунальных предприятиях мигрантов и так практически нет. "Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого", - отметил мэр.

Однако и здесь есть определенные резервы, считает глава города. Ранее он заявил, что количество мигрантов, занятых в сфере строительства, снизилось более чем в два раза. Собянин призвал подрядчиков активнее приглашать на работу жителей соседних регионов, искать более квалифицированных сотрудников.