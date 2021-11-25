Суд отправил в колонию блогеров, угнавших такси ради розыгрыша

Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем молодым людям, угнавших ради зрелищного видео такси бизнес-класса. Весь процесс был заснят ими на видео. Шутка с точки зрения Уголовного кодекса не удалась: каждый из шутников получил по 3,5 года колонии.

"Думшебай, Тусупов, Хасанов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ, им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

Как ранее сообщали СМИ, блогер Рамир Хасанов вместе с двумя друзьями снимали сюжет в одном из торговых центров в Пресненском районе столицы. Компания устроила шопинг, а потом вызвала такси бизнес-класса. Поскольку речь об элитном классе, то водитель вышел из машины, чтобы открыть гоп-компании (ему еще было неизвестно, что это гоп-компания) дверь. Дружки запрыгнули в машину и уехали. Через несколько минут, правда, они вернулись, и объяснили, что пошутили. Однако водителю по какой-то причине смешно не было, он вызвал полицию. Поэтому теперь молодые люди стали героями других роликов - тех, что снимаются в зале суда. Сразу после приговора блогеров под прицелом видеокамер взяли под стражу.