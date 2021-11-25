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25.11.2021 11:00
Рубрика: Культура

В Ярославской области открылись центры грамотности

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 267(8618)
В Ярославской области по инициативе Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" создается сеть просветительских центров.
На отдельном стенде расположены современные энциклопедии и справочники, а также книги о языке для детей. Фото: Иван Фадеев На отдельном стенде расположены современные энциклопедии и справочники, а также книги о языке для детей. Фото: Иван Фадеев
На отдельном стенде расположены современные энциклопедии и справочники, а также книги о языке для детей. Фото: Иван Фадеев

Первый такой центр открылся на минувшей неделе в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова, где появился отдельный стенд с современными энциклопедиями и справочниками по русскому языку, научно-популярной и учебной литературой, а также книгами о языке, предназначенными для детей.

Фото: Иван Фадеев
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Подчеркнем, что такая литература была доступна для увлеченных родным языком посетителей библиотеки и до открытия центра, поскольку в фондах она была всегда. Но подарок в виде нового комплекта книг, говорят в библиотеке, "будет прекрасным дополнением к уже существующему", а сам центр, надеются здесь, станет площадкой, где можно будет узнать об истории языка, проследить его развитие вплоть до современности, познакомиться с трудами лучших лингвистов. А иногда и пообщаться с кем-то из них вживую. Например, в день открытия центра научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы филологических наук НИУ ВШЭ Антон Сомин рассказал всем желающим о "самом интересном из мира языковых реформ".

- Эти центры содержат книги не только о том, как правильно писать, ставить ударения, знаки препинания и прочее, но и о языке в целом, - объяснил он значимость новой просветительской площадки. - И хотя со словом "язык" звучало прилагательное "русский", на самом деле здесь книги не только о русском языке, но и о языке как о возможности понимать и передавать информацию. Главная задача центров грамотности - расширение знаний о языках вообще, о том, что язык - это не скучные правила, которые мы зубрим в школе, а что-то безумно интересное.

Сегодня в российских библиотеках мало современных и качественных книг о русском языке

По мнению программного директора проекта "Библиотека грамотности" Ольги Сусловой, сегодня можно говорить о феномене: в российских библиотеках мало современных и качественных книг о русском языке.

- Это парадокс, но это так, поэтому само создание книжной подборки представляло собой довольно сложный и долгий этап, заключавшийся в том, чтобы среди существующих книг отобрать те, которые содержат качественную информацию. Которые можно купить, издать и потом сопроводить в библиотеки вместе с методиками, как с этой литературой работать и проводить интересные тематические мероприятия.

При этом Ольга Суслова подчеркнула, что все привезенные книги предназначены в первую очередь не для лингвистов, а для самых разных людей, просто интересующихся русским языком.

Со своей стороны, заслуженный учитель школы России, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года" Михаил Нянковский высказал пожелание, чтобы новые центры грамотности не столько обучали, сколько пропагандировали значимость грамотной речи и грамотного письма.

Фото: Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска
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- Мы в последнее время много говорим о том, что грамотность падает, и обычно обвиняем в этом соцсети, мессенджеры. Но, на мой взгляд, дело не только в этом. Проблема в том, что мы в школе подробно объясняем детям, почему надо писать именно так, а не иначе, почему именно здесь нужно поставить запятую, но мы не всегда объясняем, зачем надо поставить эту запятую. Не почему, а зачем. То есть мало уделяем внимания смысловой, содержательной нагрузке. Между тем неграмотно оформленная мысль искажает, меняет, а иногда и подменяет смысл сообщения, - объясняет Михаил Нянковский.

По словам заслуженного учителя, желательно, чтобы до сознания каждого человека дошло: если люди будут обмениваться грамотными сообщениями - они будут лучше понимать друг друга.

Кстати

Кроме Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова центры грамотности открылись еще в четырех муниципальных библиотеках региона: в Угличе, Тутаеве, Гаврилов-Яме и Пошехонье - во все книгохранилища поступили одинаковые комплекты книг. Директор фонда "Тотальный диктант" и член совета по русскому языку при президенте РФ Ольга Ребковец выразила надежду, что это шаг к тому, чтобы в каждой библиотеке области в будущем "была хорошая, качественная, актуальная литература о русском языке".

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