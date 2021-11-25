В Калуге прошла конференция по избирательному праву

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в работе межрегиональной научно-практической конференции "Избирательное право и избирательный процесс: новации и вопросы совершенствования".

Конференция организована Калужским филиалом Российской правовой академии и избирательной комиссией Калужской области.

На конференции были представлены доклады, посвящённые работе наблюдателей в ходе выборов, цифровизации избирательного процесса, основным направлениям развития избирательного законодательства и задачам, стоящим перед органами государственной власти и местного самоуправления в период выборов.

Также обсуждались вопросы повышения активности избирателей, защита избирательных прав граждан и историко-теоретические основы развития избирательного процесса.

"Такие встречи очень важны как для работников избирательной системы, так и для студентов юридических факультетов, - подчеркнул Глава городского самоуправления Юрий Моисеев. - Студентам это полезно для будущей профессиональной реализации, они получают возможность пообщаться с профессионалами, а представители избирательной системы - услышать мнение молодых избирателей. Хотелось бы, чтобы у нашей молодёжи сформировалось чёткое понимание, что выборы это не рядовое мероприятие, это задача высочайшей государственной важности для любой страны, реализация одного из важнейших прав человека".