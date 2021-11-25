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25.11.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

В Москве группа мошенников с недвижимостью обманула граждан на 60 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Бизнес-леди, генеральный директор агентства недвижимости, расположенного в центре Москвы, создала разветвленное преступное сообщество. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эта дама из сообщников сформировала семь структурных подразделений, установила порядок взаимодействия и обмена информацией между ними.

Мошенники собирали сведения о скончавшихся владельцах столичной недвижимости. Используя заранее изготовленные поддельные паспорта и документы, в том числе иностранных государств, они незаконно регистрировали имущество на соучастников преступного сообщества, выдающих себя за наследников либо покупателей. За участие в данных сделках новые владельцы жилья получали денежное вознаграждение в сумме от 300 тысяч рублей и выше.

Фото: PhotoXPress
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Затем они легализовывали квартиры на рынке вторичного жилья. Их стоимость при продаже составляла от 6 до 30 миллионов рублей. Лишь спустя несколько месяцев добросовестные покупатели узнавали о фиктивности договоров купли-продажи, получив повестку из суда о признании сделок недействительными. Аферистам удалось незаконно завладеть 15 квартирами. Городскому бюджету нанесен ущерб в более 80 миллионов рублей. А пострадавшие граждане потеряли в общей сложности 60 миллионов рублей.

Мошенников задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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