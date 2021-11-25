В Москве мошенники продали полсотни монет под видом драгоценных

Четверо незнакомцев предложили 58-летнему москвичу приобрести старинные золотые монеты.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что по их словам, якобы в процессе строительных работ они нашли старинные драгоценные монеты. Мужчины предложили приобрести их по заниженной стоимости и согласились оценить товар в одном из ломбардов.

Для проверки подлинности мошенники отдали оценщику одну заранее подготовленную золотую монету, после этого заявитель согласился купить 49 монет. В качестве оплаты он приобрел для новых знакомых 3 мобильных телефона, остальную сумму передал наличными. На том и распрощались.

После покупки мужчина самостоятельно отправился в ломбард, где ему сообщили, что приобретенные им 49 монет не являются драгоценными.

Общий ущерб составил около 250 тысяч рублей.

Мошенников задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново. Ими оказались приезжие мужчины. Все они взяты под стражу.