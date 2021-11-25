Для непривитых жителей Камчатки старше 65 лет ввели режим самоизоляции

Не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции жители Камчатского края от 65 лет и старше с 1 декабря должны будут соблюдать режим самоизоляции. Такое требование введено постановлением губернатора региона.

Не делать прививку и не соблюдать новое требование смогут те, кто в течение последних шести месяцев переболел COVID-19, сообщается на сайте правительства Камчатки.

Кроме того, вакцинироваться понадобится тем, кто планирует воспользоваться бытовыми услугами, отправиться в массажный салон, баню, сауну или на базу отдыха. Для подтверждения наличия прививки можно предъявить сертификат, выданный в медучреждении или QR-код. Обслуживать разрешается также переболевших, имеющих справку о наличии антител и тех, у кого есть официально подтвержденный медотвод. В последнем случае требуется также предъявить отрицательный тест ПЦР, полученный не больше, чем за 48 часов.

При этом несовершеннолетним предъявлять вышеперечисленные документы не нужно.