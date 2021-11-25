Инвесторы вложат $8,5 млрд в проект номинанта "Звезды Дальнего Востока"

Суммарный объем инвестиций в капитальное строительство в рамках медного проекта Баимская на Чукотке оценен в 8,5 млрд долларов. Управляющей компанией ООО "ГДК Баимская" является ООО "КАЗ Минералз" (дочерняя компания KAZ Minerals), номинант премии "Звезда Дальнего Востока".

Банковское технико-экономическое обоснование для проекта уже завершилось. Как подчеркнули в компании, это важный этап проекта, позволяющий группе KAZ Minerals продвинуться в финансировании и строительстве медного актива мирового уровня.

"Группа достигла прогресса в разработке одного из крупнейших в мире медных месторождений. Медь играет основополагающую роль в создании перспективного устойчивого будущего, и проект Баимская поможет удовлетворить растущий спрос на этот металл, а также принесет ряд преимуществ Чукотскому автономному округу и России в целом", - отмечает председатель Совета Директоров KAZ Minerals Олег Новачук.

Проект расположен в Чукотском автономном округе. Ожидается, что проект введут в эксплуатацию к началу 2027 года, срок эксплуатации превысит 50 лет. Среднегодовое производство меди составит 300 тыс. тонн, а золота - 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации.

"На проекте будут применяться наиболее современные технологии добычи и переработки в мире. Так, планируется применение беспилотной карьерной техники, в том числе беспилотных карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 300 тонн, производство будет полностью автоматизировано, управление будет осуществляться из удаленных центров управления", - рассказали в компании.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что проект по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития "Чукотка" фактически преобразует экономику региона, делая ее самодостаточной.

ООО "КАЗ Минералз" является резидентом ТОР "Чукотка". Компания стала претендентом на получение премии "Звезда Дальнего Востока" сразу в трех номинациях - "Стратегическое развитие", "Развитие территории" и "Управленец".

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии www.премия-звезда.рф.

Премия проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.