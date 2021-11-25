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25.11.2021 16:10
Рубрика: Экономика

Инвесторы вложат $8,5 млрд в проект номинанта "Звезды Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Суммарный объем инвестиций в капитальное строительство в рамках медного проекта Баимская на Чукотке оценен в 8,5 млрд долларов. Управляющей компанией ООО "ГДК Баимская" является ООО "КАЗ Минералз" (дочерняя компания KAZ Minerals), номинант премии "Звезда Дальнего Востока".

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Банковское технико-экономическое обоснование для проекта уже завершилось. Как подчеркнули в компании, это важный этап проекта, позволяющий группе KAZ Minerals продвинуться в финансировании и строительстве медного актива мирового уровня.

"Группа достигла прогресса в разработке одного из крупнейших в мире медных месторождений. Медь играет основополагающую роль в создании перспективного устойчивого будущего, и проект Баимская поможет удовлетворить растущий спрос на этот металл, а также принесет ряд преимуществ Чукотскому автономному округу и России в целом", - отмечает председатель Совета Директоров KAZ Minerals Олег Новачук.

Проект расположен в Чукотском автономном округе. Ожидается, что проект введут в эксплуатацию к началу 2027 года, срок эксплуатации превысит 50 лет. Среднегодовое производство меди составит 300 тыс. тонн, а золота - 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации.

"На проекте будут применяться наиболее современные технологии добычи и переработки в мире. Так, планируется применение беспилотной карьерной техники, в том числе беспилотных карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 300 тонн, производство будет полностью автоматизировано, управление будет осуществляться из удаленных центров управления", - рассказали в компании.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что проект по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития "Чукотка" фактически преобразует экономику региона, делая ее самодостаточной.

Фото: iStock
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ООО "КАЗ Минералз" является резидентом ТОР "Чукотка". Компания стала претендентом на получение премии "Звезда Дальнего Востока" сразу в трех номинациях - "Стратегическое развитие", "Развитие территории" и "Управленец".

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока в Москве - 2021". За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии www.премия-звезда.рф.

Премия проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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