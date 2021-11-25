Как Якутия реализует программу расселения аварийного жилья

Более миллиона непригодных для жизни квадратных метров ликвидируют в Якутии до 2025 года благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Строители работают на опережение. Только в ноябре сдадут в эксплуатацию 29 многоквартирных домов и таким образом объем ветхости сократится на 36 тысяч квадратных метров. Под занавес года, в декабре, планируется ввести еще 26 домов общей площадью 41,8 тысячи "квадратов".

В ноябре состоялось большое новоселье в Ленске. 64 семьи, проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир. Фото: Министерство строительства РС (Я)

- По объемам наша программа по переселению граждан из аварийного жилья - самая масштабная в стране. Только в этом году в новые дома переедут более 12 тысяч якутян, - отмечает глава республики Айсен Николаев.

Масштабы объяснимы: алмазная республика держит пальму первенства в России по количеству подлежащих сносу домов. Объективные причины неприглядной бедности богатого региона - суровые климатические условия. Здания, системы отопления, канализация - все здесь изнашивается намного быстрее, чем в других регионах. Особенно это касается деревянного жилого фонда, преобладающего во всех населенных пунктах Якутии за исключением нескольких крупных городов. Большая часть домов в районах была построена в 70-е годы прошлого века.

Обновить ветхий фонд призвана региональная адресная программа переселения, которая и входит в состав нацпроекта. В Якутии переселят жителей всех домов, признанных аварийными до 2017 года. Самое большое количество ветхих зданий, более 181 тысячи квадратных метров, - в Алданском районе. Для сравнения: в Якутске, где проживает почти половина населения региона, под действие нацпроекта попало 68 тысяч квадратных метров.

- Особых сложностей в выполнении программы у нас нет, однако есть специфика ее реализации в арктической зоне, - рассказывает генеральный директор ГКУ "Дирекция жилищного строительства РС(Я)" Игорь Ткаченко. - По плану нам необходимо за пять лет расселить в Арктике 496 аварийных многоквартирных домов площадью 154 тысячи квадратных метров, на которых проживают 8254 человека.

Для этого согласно действующей редакции программы для переселения граждан арктической зоны потребуется примерно 18,5 миллиарда рублей. Более 14 миллиардов выделят из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и более 5,5 миллиарда рублей - из республиканского бюджета.

При этом надо учесть, что стоимость квадратного метра в арктических районах республики вдвое выше, чем в центральных.

- Это объясняется в первую очередь сложной логистикой. В некоторые населенные пункты строительные материалы доставляют только на следующий год, - объясняет Игорь Ткаченко. - Например, в Среднеколымском районе часть завозится по Северному морскому пути, а оставшееся - по автозимнику в январе-апреле следующего года. В ряде районов арктической зоны материалы можно привезти только по автозимнику. Поэтому затраты на доставку составляют более половины стоимости строительства.

Но такая логистика - не единственная сложность при возведении жилья в Арктике.

- Серьезная проблема - отсутствие на местах строительной техники, которую тоже приходится завозить. Перебазирование машин и оборудования, доставка работников ложатся тяжелым бременем на стройкомпании, - продолжает Ткаченко.

Существенно облегчают задачи такие новые технологии, как использование МХМ - массивных деревянных панелей. Последние не дают усадки, они прочные и хорошо удерживают тепло. Сборка здания по этой технологии занимает всего несколько недель. В прошлом месяце в селе Саскылаах Анабарского улуса сдали в эксплуатацию два благоустроенных 12-квартирных дома, построенных по этой немецкой технологии. 20 семей из аварийного жилья переехали в новые квартиры.

Еще одним инструментом ликвидации непригодного жилья в Якутии стала денежная компенсация собственникам квартир. Например, до конца года будут заключены соглашения о выплате компенсации за изымаемые аварийные помещения общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Таким механизмом в 2020-2021 годах уже воспользовались 1896 собственников, им выплачено 4,6 миллиарда рублей. Это позволило ликвидировать 93,2 тысячи "квадратов" ветхого фонда.

Кстати

Год назад расположенный неподалеку от Якутска поселок Жатай стал первым в России муниципальным образованием, распрощавшимся с аварийным жильем. При этом из 120 "умных" энергоэффективных домов по стране 11 построены именно в Жатае.