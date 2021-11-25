Какие объекты появятся на острове Русский в ближайшие годы

На острове Русский во Владивостоке в ближайшие годы может появиться целый ряд современных объектов. Планы по развитию территории представили вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу на совещании во Владивостоке.

"РГ" уже писала о многочисленных проектах, касающихся уникального острова, в выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 28 октября. Очередные предложения, несомненно, тоже заслуживают внимания.

- Сегодня целый ряд инвесторов заинтересован в том, чтобы построить на Русском крупные развлекательные центры. Чтобы все это связать воедино и чтобы остров развивался как единый современный кластер, мы и собрались. Это страница истории, которую мы с вами вместе должны написать правильно, - задал тон совещанию Юрий Трутнев.

Проекты представили сразу несколько компаний: ДОМ.РФ, "Роснефть", ИНТЦ "Русский" и другие крупные игроки.

Так, на острове собираются строить аквапарк "Приморские тропики". Сооружать его готова Crocus Group Араса Агаларова, та самая, что более десяти лет назад создала кампус ДВФУ.

- Там планируются аквапарки с искусственными волнами, с использованием морской воды. Есть идея строительства сафари-парка, центра развлечений, - раскрыл секреты Юрий Трутнев.

А еще "Приморские тропики" предполагают наличие торговой улицы, магазинов, фуд-кортов, гостиниц, шале.

Кроме того, есть планы создания на острове конгрессно-выставочного центра. Это предложение от бизнес-сообщества, и оно пока не очень проработано. Полпред ждет от предпринимателей графика работ и заверения, что объект будет построен.

Русскому обещаны и санитарно-оздоровительные работы в лесных насаждениях: после прошлогоднего ледяного дождя там повреждено 75 тысяч деревьев

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, говоря о развитии острова Русский, напомнил, что надо строить вторую очередь ДВФУ и жилье. В планах также мост с материковой части Владивостока на остров Елена, а с него через канал - на сам Русский. И еще один мост в проекте - через бухту Новик.

Русскому обещаны и санитарно-оздоровительные работы в лесных насаждениях: после прошлогоднего ледяного дождя там повреждено 75 тысяч деревьев. Две трети из них обрежут, а остальные вырубят и посадят новые.

- Полуостров Саперный (на котором расположен ДВФУ) уже распределен между инвесторами. К концу первого квартала следующего года им надо разработать концепцию будущего территории: с экономической моделью, подтверждением финансирования, сроками строительства. А потом станем думать над тем, как развивать остальную часть острова. Задача большая и масштабная, - считает губернатор.

А еще на Русском планируется создать региональный центр хоккея и дворец единоборств, расширить возможности туристического кластера. Никуда не делись планы сооружения центра ядерной медицины. Словом, остров будет осваиваться тотально и универсально как научное, рекреационное, туристическое, культурное, образовательное, спортивное место.